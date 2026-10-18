comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Evolución del clima en Tierra del Fuego: máxima y mínima para hoy, 18 de octubre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 18 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Noroeste 6 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Sureste 2 - 14 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noroeste 3 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 22 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 14°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:16
Puesta del sol20:21
Horas de luz14h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación50%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 18 de octubre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 06:16 y se pone a las 20:21, dando aproximadamente 14h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 2.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 18 de octubre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 22 - 36 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 22 - 36 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Norte 22 - 36 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 11 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Norte 11 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Norte 11 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Norte 9 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Norte 9 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Norte 8 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 6 - 26 km/h 0% Cubierto
10:00 Norte 3 - 21 km/h 0% Cubierto
11:00 10° Noroeste 1 - 16 km/h 70% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 10° Noroeste 3 - 22 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 10° Sur 2 - 20 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 10° Sur 7 - 21 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 10° Sur 4 - 22 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 11° 10° Sureste 3 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 12° 10° Sureste 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 10° Noreste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 10° Noreste 1 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noroeste 1 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Norte 3 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 Noroeste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noroeste 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 2 - 9 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Tierra del Fuegotiempo en Tierra del Fuego hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Evolución del clima en Tucumán:máxima y mínima para hoy, 18 de octubre de 2026

    Evolución del clima en Tucumán: máxima y mínima para hoy, 18 de octubre de 2026

  2. El Niño encendió las alertas por el verano 2027:qué puede pasar en la Costa Atlántica

    El Niño encendió las alertas por el verano 2027: qué puede pasar en la Costa Atlántica

  3. Evolución del clima en Santa Cruz:máxima y mínima para hoy, 18 de octubre de 2026

    Evolución del clima en Santa Cruz: máxima y mínima para hoy, 18 de octubre de 2026

  4. Evolución del clima en Santiago del Estero:máxima y mínima para hoy, 18 de octubre de 2026

    Evolución del clima en Santiago del Estero: máxima y mínima para hoy, 18 de octubre de 2026

  5. Cambio rotundo para el clima de Buenos Aires:qué día se espera frío extremo con 5 grados

    Cambio rotundo para el clima de Buenos Aires: qué día se espera frío extremo con 5 grados
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei viajará a España en medio de una semana clave en el Congreso

Javier Milei en España. Foto: Presidencia.

Reforma del Código Penal:el Gobierno busca aumentar las penas por robos, narcotráfico y delitos contra menores

Kicillof respaldó a Cristina Kirchner en el Día de la Lealtad Peronista y aseguró que está dispuesto a “poner el cuerpo” de cara a las elecciones de 2027

Tras el alta médica del Papa León XIV, desde el Gobierno afirman que no hay cambios en su visita a la Argentina

Economía

Alerta transporte público:cuáles son los 103 colectivos afectados por posibles recortes de servicio para este lunes 19 de octubre

Paro de colectivos. Foto: NA.

Aumentan los peajes en octubre 2026:cuánto cuesta viajar en Buenos Aires y por qué el gasto anual supera los $11 millones

Luis Caputo afirmó que las inversiones impulsadas por el RIGI harán posible el fin del cepo cambiario

El Gobierno anunció un superávit fiscal en septiembre y dijo que cumplió con la Ley de Financiamiento Universitario

Internacionales

Tragedia en Chile:una avalancha arrastró a ocho personas y reportan al menos cuatro muertos

Tragedia en Chile: cuatro muertos y cuatro heridos por una avalancha

Destrozos, saqueos y más de 1000 detenidos:crece la violencia en las protestas masivas en Francia

Viajó más de 24 horas para encontrarse con una mujer que había conocido en una app de citas:la dura realidad que encontró al llegar

Habló el cirujano que operó al Papa León XIV:“No hay motivos para no realizar el viaje a Sudamérica”