Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 11 de mayo de 2026, 06:30
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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.

El pronóstico para Tierra del Fuego este 13 de mayo de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 17 - 52 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 4 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nevada con cielo parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 22 - 66 km/h
Lluvia
70% 0.5 cm
Noche
Nevada con cielo parcialmente nuboso
-2°
Viento
Suroeste 20 - 58 km/h
Lluvia
50% 0.1 cm

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 17 - 52 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 0.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los -2°.


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 6°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:12
Puesta del sol17:46
Horas de luz8h 34m
Fase lunarMenguante
Iluminación32%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego?

Para este 13 de mayo de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 09:12 y se pone a las 17:46, dando aproximadamente 8h 34m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 80% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 13 de mayo de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 17 - 52 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 11 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Sureste 4 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Norte 7 - 26 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Norte 6 - 26 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Noroeste 5 - 25 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Noroeste 5 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Noroeste 4 - 17 km/h 0% Cubierto
08:00 Noroeste 3 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Noroeste 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 6 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Suroeste 22 - 60 km/h 60% 1.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 Suroeste 18 - 64 km/h 90% 0.8 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
14:00 Suroeste 18 - 58 km/h 90% 0.2 cm Aguanieve con cielo parcialmente nuboso
15:00 Suroeste 22 - 64 km/h 90% 0.6 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
16:00 Suroeste 22 - 71 km/h 80% 0.8 cm Nevada con cielo cubierto
17:00 Suroeste 22 - 66 km/h 70% 0.5 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
18:00 -1° -1° Suroeste 21 - 59 km/h 50% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
19:00 -1° -1° Suroeste 21 - 59 km/h 0% Nubes y claros
20:00 -2° -2° Suroeste 20 - 60 km/h 40% 0.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
21:00 -1° -1° Suroeste 20 - 58 km/h 50% 0.2 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
22:00 -2° -2° Suroeste 20 - 58 km/h 50% 0.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
23:00 -1° -1° Suroeste 20 - 61 km/h 40% 0.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso
24:00 -1° -1° Suroeste 20 - 59 km/h 30% 0.1 cm Nevada con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.