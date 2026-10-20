Temperaturas y lluvias en Tierra del Fuego: los datos del clima hoy, 20 de octubre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 1° y llegará a una máxima de 7°.

Viento: 24 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.2 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 3°.

Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 11°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.