Canal 26
Por Canal 26
viernes, 1 de mayo de 2026, 10:00
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.

Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo cielo despejado, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 27 - 44 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
Viento
Suroeste 34 - 60 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Suroeste 23 - 41 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 37 - 62 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 7°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: -4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:48
Puesta del sol18:19
Horas de luz9h 31m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:48 y se pone a las 18:19, dando aproximadamente 9h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 37 - 62 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 20 - 33 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 21 - 34 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 22 - 35 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Suroeste 22 - 36 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Suroeste 23 - 38 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 25 - 41 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 25 - 42 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 26 - 43 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Suroeste 27 - 44 km/h 0% Soleado
10:00 Suroeste 28 - 46 km/h 0% Soleado
11:00 Suroeste 29 - 53 km/h 0% Soleado
12:00 Suroeste 32 - 54 km/h 0% Soleado
13:00 Suroeste 35 - 58 km/h 0% Nubes y claros
14:00 Suroeste 37 - 62 km/h 0% Nubes y claros
15:00 Suroeste 36 - 62 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 Suroeste 35 - 60 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 Suroeste 34 - 60 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Suroeste 30 - 55 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Suroeste 28 - 49 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Suroeste 27 - 46 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Suroeste 25 - 44 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Suroeste 23 - 41 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Suroeste 20 - 38 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 20 - 34 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.