Clima en Santa Cruz: cuál será la temperatura máxima este 1 de mayo de 2026
Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 7°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.
Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 7°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 1° para este 1 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Santa Cruz
Hoy en Santa Cruz se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 1° y llegará a una máxima de 7°.
Viento: 37 - 62 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 3°.
Mañana se esperan 8° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 7°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:48
|Puesta del sol
|18:19
|Horas de luz
|9h 31m
|Fase lunar
|Llena
|Iluminación
|100%
Radar meteorológico – Santa Cruz
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?
Para este 1 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 1° y una máxima de 7°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?
El sol sale hoy en Santa Cruz a las 08:48 y se pone a las 18:19, dando aproximadamente 9h 31m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Cruz?
El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?
Para este 1 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 37 - 62 km/h.
Ubicación de Santa Cruz
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|2°
|2°
|Suroeste 20 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|1°
|1°
|Suroeste 21 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|1°
|1°
|Suroeste 22 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|1°
|1°
|Suroeste 22 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|1°
|1°
|Suroeste 23 - 38 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|1°
|1°
|Suroeste 25 - 41 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|1°
|1°
|Suroeste 25 - 42 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|1°
|1°
|Suroeste 26 - 43 km/h
|0%
|Cielo despejado
|09:00
|1°
|1°
|Suroeste 27 - 44 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|2°
|2°
|Suroeste 28 - 46 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|4°
|4°
|Suroeste 29 - 53 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|5°
|0°
|Suroeste 32 - 54 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|6°
|1°
|Suroeste 35 - 58 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|7°
|2°
|Suroeste 37 - 62 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|7°
|2°
|Suroeste 36 - 62 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|6°
|2°
|Suroeste 35 - 60 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|6°
|2°
|Suroeste 34 - 60 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|5°
|1°
|Suroeste 30 - 55 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|4°
|4°
|Suroeste 28 - 49 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|3°
|3°
|Suroeste 27 - 46 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|3°
|3°
|Suroeste 25 - 44 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|3°
|3°
|Suroeste 23 - 41 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|2°
|2°
|Suroeste 20 - 38 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|2°
|2°
|Suroeste 20 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
Ciudad de Buenos Aires Clima en
Catamarca Clima en
Chaco Clima en
Chubut Clima en
Córdoba Clima en
Corrientes Clima en
Entre Ríos Clima en
Formosa Clima en
Jujuy Clima en
La Pampa Clima en
La Rioja Clima en
Mendoza Clima en
Misiones Clima en
Neuquén Clima en
Río Negro Clima en
Salta Clima en
San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
Tucumán