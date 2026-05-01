Hoy en Santa Cruz se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 1° y llegará a una máxima de 7°.

Viento: 37 - 62 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 1°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 3°.

Mañana se esperan 8° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 7°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.