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Por Canal 26
domingo, 3 de mayo de 2026, 10:00
Tafí del Valle, un destino alejado del frío.
Tafí del Valle, un destino alejado del frío. Foto: Wikipedia.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán? Para este 3 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 3 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Soleado
12°
Viento
Este 4 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Este 4 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Suroeste 3 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 8 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 20°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:46
Puesta del sol18:48
Horas de luz11h 2m
Fase lunarMenguante
Iluminación97%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 3 de mayo de 2026, el pronóstico en Tucumán indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 07:46 y se pone a las 18:48, dando aproximadamente 11h 2m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 3 de mayo de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 8 - 27 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Este 7 - 15 km/h 0% Cubierto
02:00 14° 14° Este 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 13° 13° Este 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Este 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Este 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° 11° Este 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Este 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
08:00 11° 11° Este 3 - 13 km/h 0% Soleado
09:00 12° 12° Este 4 - 13 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Sureste 3 - 16 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Sureste 6 - 19 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Sureste 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Sureste 8 - 27 km/h 0% Nubes y claros
14:00 19° 19° Sureste 5 - 25 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 19° Sureste 2 - 20 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Este 2 - 16 km/h 0% Soleado
17:00 20° 20° Este 4 - 16 km/h 0% Soleado
18:00 19° 19° Noreste 2 - 15 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Noroeste 1 - 8 km/h 0% Soleado
20:00 17° 17° Oeste 0 - 4 km/h 0% Cielo despejado
21:00 16° 16° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Oeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Norte 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.