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La pregunta que desvela a todo Boca: ¿Leandro Paredes llega para la revancha ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana?

El Xeneize se prepara con todo para intentar dar vuelta la serie en Brasil y la presencia o no del capitán de Boca es una de las incógnitas del momento. Solo serían 11 días de recuperación desde su lesión ante Instituto de Córdoba.

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Por Redacción 26 Deportes
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Leandro Paredes sale lesionado en el partido entre Boca e Instituto.
¿Llega para la revancha ante Vasco? Foto: Captura
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Leandro Paredes quiere estar presente en la revancha de Boca Juniors ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana, pese a sufrir un desgarro hace apenas seis días.

El capitán xeneize apunta a recuperarse en tiempo récord para el partido del martes 20 de octubre en el Maracaná, luego de la derrota por 1-0 en La Bombonera. El cuerpo técnico evaluará su evolución física antes de definir si será titular o integrará el banco de suplentes.

Lesión de Leandro Paredes.
Leandro Paredes salió lesionado ante Instituto de Córdoba. Foto: X

La lesión de Leandro Paredes y la apuesta de Boca para la revancha

La preocupación por el estado físico de Leandro Paredes se convirtió en uno de los principales temas en Boca durante la preparación para el partido decisivo frente a Vasco da Gama. El mediocampista sufrió un desgarro el viernes pasado, durante el encuentro ante Instituto de Córdoba por el torneo local, y ahora intenta acortar los plazos de recuperación para llegar al compromiso internacional.

Habitualmente, este tipo de lesiones musculares requiere alrededor de 21 días de recuperación, aunque el tiempo depende de la gravedad de la ruptura fibrilar y de la evolución de cada futbolista. En el caso del capitán xeneize, el objetivo es estar disponible con apenas 11 días de recuperación.

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Sebastián Villa

El antecedente que alimenta la esperanza de Boca

La posibilidad de que Paredes vuelva antes de lo previsto encuentra un antecedente en su reciente participación en la Copa Libertadores. Antes del cruce ante Universidad Católica por la última fecha de la fase de grupos, el volante había sufrido una lesión de características similares.

En aquella oportunidad, fue titular y disputó los 90 minutos, pese a no encontrarse en plenitud física. Esa experiencia alimenta la expectativa de que pueda repetir el esfuerzo en Brasil, aunque cada lesión presenta particularidades y no garantiza una evolución idéntica.

Cuándo juega Boca ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Boca visitará a Vasco da Gama el martes 20 de octubre a las 21:30, hora argentina, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El conjunto brasileño llega con ventaja después de imponerse por 1-0 en La Bombonera, con un gol de Adson. Por ese motivo, el equipo argentino necesita revertir el resultado para mantener sus aspiraciones de alcanzar la final del certamen continental.

Boca Juniors 0 - 1 Vasco da Gama, Copa Sudamericana.
Boca se encontró con una dura derrota en La Bombonera y ahora deberá dar vuelta la serie en Brasil. Foto: REUTERS

El equipo alternativo de Boca para enfrentar a Talleres

Antes de viajar a Brasil, Boca deberá recibir a Talleres de Córdoba este viernes 16 de octubre, a las 21:30, por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Primera División.

Con la revancha internacional como principal objetivo, el cuerpo técnico planea preservar a varios de sus habituales titulares y apostar por una formación alternativa. A esa situación se suma la ausencia de Sebastián Villa, quien sufrió un esguince de tobillo.

La probable formación de Boca para enfrentar a Talleres sería: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Camilo Rey Domenech y Milton Delgado; Leonel Flores, Ángel Romero y Miguel Merentiel.

Con este panorama, Boca intentará administrar las cargas de sus futbolistas y llegar en las mejores condiciones posibles al desafío en Río de Janeiro. La evolución de Paredes durante los próximos días será determinante para saber si el capitán puede protagonizar una recuperación contrarreloj y estar presente en uno de los partidos más importantes de la temporada.

Boca JuniorsLeandro ParedesCopa Sudamericana
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