Boca Juniors 0 - 1 Vasco da Gama: así fue la derrota en la Copa Sudamericana 2026

Se terminó, el árbitro suena el silbato. El resultado final fue: Boca Juniors 0 - 1 Vasco da Gama.
Boca Juniors vs Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo
97´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Boca Juniors y Vasco da Gama por Copa Sudamericana 2026.
97´ Saque de arco para Vasco da Gama
Desde el fondo la pone en juego Leonardo César Jardim.
96´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Leonel Flores.
94´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Leonel Flores.
93´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Miguel Ángel Merentiel fue bloqueado por Robert Renan Alves Barbosa.
89´ Saque de arco para Vasco da Gama
Desde el fondo la pone en juego Leonardo César Jardim.
85´ Saque de arco para Vasco da Gama
Desde el fondo la pone en juego Leonardo César Jardim.
85´ Cambio en Boca Juniors
Entra Ángel Romero y sale Santiago Ascacíbar.
83´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Miguel Ángel Merentiel fue bloqueado por Leonardo César Jardim.
83´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Blanco.
81´ Saque de arco para Vasco da Gama
Desde el fondo la pone en juego Leonardo César Jardim.
81´ Cambio en Vasco da Gama
Entra Ramon Rique Santos de Souza Barros y sale Thiago Henrique Mendes Ribeiro.
81´ Cambio en Vasco da Gama
Entra José Luis Rodríguez y sale Paulo Henrique.
80´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Lautaro Blanco y el remate se va afuera.
77´ Saque de arco para Vasco da Gama
Desde el fondo la pone en juego Leonardo César Jardim.
77´ Cambio en Vasco da Gama
Entra Brenner Souza da Silva y sale Bruno Duarte.
77´ Cambio en Vasco da Gama
Entra Gabriel Pereira y sale Santiago Sosa.
76´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Sebastián Villa fue bloqueado por Robert Renan Alves Barbosa.
75´ Saque de arco para Vasco da Gama
Desde el fondo la pone en juego Leonardo César Jardim.
75´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Facundo Herrera y el remate se va afuera.
74´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Leonel Flores.
73´ Saque de arco para Vasco da Gama
Desde el fondo la pone en juego Leonardo César Jardim.
72´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Sebastián Villa y el remate se va afuera.
71´ Saque de arco para Vasco da Gama
Desde el fondo la pone en juego Leonardo César Jardim.
71´ Tiro en el palo de Boca Juniors
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Santiago Ascacíbar pega en el palo.
70´ Saque de arco para Vasco da Gama
Desde el fondo la pone en juego Leonardo César Jardim.
68´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Enner Valencia y el remate se va afuera.
67´ Cambio en Vasco da Gama
Entra Danilo das Neves Pinheiro y sale Adson Ferreira Soares.
66´ Cambio en Boca Juniors
Entra Miguel Ángel Merentiel y sale Carlos Palacios.
63´ Tarjeta roja para Vasco da Gama
Andres Gómez es expulsado del partido, luego de que el árbitro le mostrara la segunda tarjeta amarilla.
63´ Tarjeta amarilla para Vasco da Gama
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Andres Gómez.
61´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Blanco.
60´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Sebastián Villa fue bloqueado por Leonardo César Jardim.
60´ Saque de arco para Vasco da Gama
Desde el fondo la pone en juego Leonardo César Jardim.
60´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Santiago Ascacíbar y el remate se va afuera.
59´ Saque de arco para Vasco da Gama
Desde el fondo la pone en juego Leonardo César Jardim.
59´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Facundo Herrera y el remate se va afuera.
59´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Lautaro Blanco.
58´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Lautaro Di Lollo.
58´ Cambio en Boca Juniors
Entra Sebastián Villa y sale Williams Alarcón.
57´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Leonel Flores.
55´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lautaro Di Lollo fue bloqueado por Leonardo César Jardim.
55´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Leonel Flores.
54´ Tiro en el palo de Boca Juniors
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Lautaro Blanco pega en el palo.
53´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
53´ ¡Tiro desviado de Vasco da Gama!
Disparo de Paulo Henrique y el remate se va afuera.
50´ Tarjeta amarilla para Vasco da Gama
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Santiago Sosa.
45´ ¡Vasco da Gama se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Adson Ferreira Soares fue bloqueado por Lautaro Di Lollo.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Alberto J. Armando!
Resumen estadístico del primer tiempo.
0´ ¡Vasco da Gama se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Adson Ferreira Soares fue bloqueado por Facundo Herrera.
0´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Ascacíbar fue bloqueado por Alan Saldivia.
50´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Alberto J. Armando! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
45´ Saque de arco para Vasco da Gama
Desde el fondo la pone en juego Leonardo César Jardim.
45´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Leandro Lozano y el remate se va afuera.
43´ Tarjeta amarilla para Vasco da Gama
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Adson Ferreira Soares.
43´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
42´ ¡Tiro desviado de Vasco da Gama!
Disparo de Bruno Duarte y el remate se va afuera.
42´ ¡Vasco da Gama se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alan Saldivia fue bloqueado por Enner Valencia.
34´ Saque de arco para Vasco da Gama
Desde el fondo la pone en juego Leonardo César Jardim.
34´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Leandro Lozano y el remate se va afuera.
34´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Williams Alarcón.
32´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
32´ ¡Tiro desviado de Vasco da Gama!
Disparo de Luis Eduardo Soares da Silva y el remate se va afuera.
30´ Saque de arco para Vasco da Gama
Desde el fondo la pone en juego Leonardo César Jardim.
30´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Lautaro Blanco y el remate se va afuera.
27´ Fuera de juego en Boca Juniors
Posición adelantada de Carlos Palacios.
24´ Goool de Vasco da Gama
¡Testazo letal! Adson Ferreira Soares anota para Vasco da Gama tras conectar un cabezazo.
22´ Saque de arco para Vasco da Gama
Desde el fondo la pone en juego Leonardo César Jardim.
21´ ¡Tiro desviado de Boca Juniors!
Disparo de Leonel Flores y el remate se va afuera.
21´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
17´ Fuera de juego en Vasco da Gama
Posición adelantada de Bruno Duarte.
16´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Santiago Ascacíbar fue bloqueado por Robert Renan Alves Barbosa.
12´ ¡Boca Juniors se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lautaro Di Lollo fue bloqueado por Robert Renan Alves Barbosa.
10´ Córner para Boca Juniors
Ejecuta el tiro de esquina Williams Alarcón.
9´ Saque de arco para Boca Juniors
Desde el fondo la pone en juego Álvaro Montero.
8´ Tarjeta amarilla para Boca Juniors
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Milton Delgado.
7´ ¡Vasco da Gama se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Adson Ferreira Soares fue bloqueado por Facundo Herrera.
5´ Córner para Vasco da Gama
Ejecuta el tiro de esquina Alan Lescano.
4´ ¡Vasco da Gama se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Bruno Duarte fue bloqueado por Álvaro Montero.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Alberto J. Armando, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Boca Juniors y Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Piero Maza.
Formación confirmada de Boca Juniors
Titulares
- (1) Álvaro Montero
- (3) Lautaro Blanco
- (2) Lautaro Di Lollo
- (42) Facundo Herrera
- (17) Leandro Lozano
- (15) Williams Alarcón
- (25) Santiago Ascacíbar
- (18) Milton Delgado
- (19) Leonel Flores
- (7) Carlos Palacios
- (30) Enner Valencia
Suplentes
- (12) Leandro Brey
- (27) Malcom Braida
- (32) Ayrton Costa
- (4) Nicolás Figal
- (24) Dylan Gorosito
- (26) Marco Pellegrino
- (6) Rodrigo Battaglia
- (53) Joaquin Ruiz
- (9) Milton Giménez
- (16) Miguel Ángel Merentiel
- (11) Ángel Romero
- (22) Sebastián Villa
Entrenador: Rodolfo Arruabarrena
Formación confirmada de Vasco da Gama
Titulares
- (1) Léo Jardim
- (30) Robert Renan
- (96) Paulo Henrique
- (4) Alan Saldivia
- (66) Cuiabano
- (28) Adson
- (11) Andres Gómez
- (23) Thiago Mendes
- (5) Santiago Sosa
- (19) Bruno Duarte
Suplentes
- (13) Daniel Fuzato
- (43) Lucas Freitas
- (6) Lucas Pitón
- (2) José Luis Rodríguez
- (3) Tchê Tchê
- (8) Jair
- (83) Ramon Rique
- (7) David
- (18) Marino Hinestroza
- (17) Nuno Moreira
- (20) Brenner
Entrenador: Pedro Emanuel
Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.
¿Quién transmite el partido de Boca Juniors y Vasco da Gama?
Argentina: DGO, Disney+ Premium, DSports, ESPN se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Boca Juniors vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026.
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Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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