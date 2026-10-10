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Boca confirmó la lesión de Leandro Paredes: se pierde la serie con Vasco da Gama y ¿llega al Superclásico?

El volante dejó el campo de juego ante Instituto luego de sentir una molestia muscular a solo diez minutos de haber ingresado. ¿Qué alternativas tiene Arruabarrena para reemplazarlo?

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Lesión de Leandro Paredes.
Lesión de Leandro Paredes. Foto: X
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Leandro Paredes sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho y se perderá la serie de la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, en una baja sensible para Rodolfo Arruabarrena en la parte decisiva de la temporada.

El empate a Instituto, donde el Xeneize mostró carácter para empatar dos veces el partido, terminó con un mal sabor de boca por la lesión del volante campeón del mundo.

Leandro Paredes salió lesionado ante Instituto.
Leandro Paredes salió lesionado ante Instituto.

El mediocampista de la Selección argentina no fue titular como parte de la rotación que planteó el Vasco pero ingresó en el segundo tiempo para intentar revertir el resultado. Sin embargo, a los 10 minutos de haber ingresado, el ex Roma hizo señas al banco y, al hablar con el médico, le dijo la contundente frase: “Me tiró”.

Según los plazos de recuperación, Paredes se perderá la serie ante Vasco de Gama, a disputarse los días martes 13 y 20 de octubre.

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Leandro Paredes sale lesionado en el partido entre Boca e Instituto.

Incendio en la casa del futbolista Leandro Paredes

Incendio en la casa del futbolista Leandro Paredes.
Lesión de Leandro Paredes.
Lesión de Leandro Paredes. Foto: X

El mediocampista apuntará a volver en el Superclásico, programado para el 1 de noviembre a las 15 en la Bombonera por el Torneo Clausura.

Las alternativas para reemplazar a Paredes

El Vasco Arruabarrena, en conferencia de prensa, se lamentó por la lesión de Paredes y habló de su reemplazante para la Copa Sudamericana.

San Lorenzo vs Boca
San Lorenzo vs Boca por el Torneo Clausura. Foto: X @SanLorenzo

“Tengo reemplazante. Obviamente Leandro es nuestro capitán, saben lo que genera fuera y dentro del grupo. Pero hoy jugó (Williams) Alarcón, el “Chelo” (Milton Delgado), ha terminado bien. Tuvo algunos minutos el “Ruso” (Santiago Ascacíbar)”, afirmó el DT. Además, el entrenador xeneize ya puede volver a contar con Camilo Rey Domenech, quien sumó minutos en Reserva luego de estar un mes fuera de las canchas.

Por otro lado, destacó: “Podemos armar un buen medio, pero una cosa es hablarlo y otra el martes poder demostrarlo. Estoy seguro que hambre y ganas tienen”.

Leandro ParedesBoca JuniorsLesión
Matias Greisert
Matias Greisert

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