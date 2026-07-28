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Los minijuegos de fútbol gratuitos que se volvieron tendencia al igual que Copero: de qué tratan “7-0″ y “El Ídolo”

Los juegos de toma de decisiones y predicciones vinculados al deporte viven un verdadero auge en la Argentina. En medio del furor por Copero, aparecieron dos minijuegos que cautivan a los fanáticos por la nostalgia, la estrategia y el conocimiento histórico del deporte.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Los minijuegos de fútbol gratuitos que se volvieron tendencia al igual que Copero.
Los minijuegos de fútbol gratuitos que se volvieron tendencia al igual que Copero. Foto: 7a0.org
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En un contexto donde la pasión futbolera también se juega desde el celular, los juegos de decisiones y predicciones vinculados al deporte viven un verdadero auge en la Argentina. Entre ellos, “Copero” se consolidó como uno de los fenómenos digitales más destacados atrayendo a miles de usuarios. Sin embargo, también se destacan otros dos tipos de minijuegos: “Sete a Zero″, conocido como “7 a 0”, y “El Ídolo”.

“7 a 0”: el simulador viral que reúne a las estrellas de los Mundiales entre 1962 y 2026 en un mismo equipo

“7 a 0″ es un minijuego gratuito y simulador que funciona directamente desde el navegador y permite a los usuarios formar equipos idealizados con jugadores de distintas épocas para disputar una Copa del Mundo virtual, combinando nostalgia, estrategia y conocimiento histórico del deporte.

“7 a 0”: el simulador viral que reúne a las estrellas de los Mundiales entre 1962 y 2026. Foto: 7a0.org

La propuesta no requiere descargas, registros ni pagos. El juego reúne las plantillas de todas las selecciones que participaron en los Mundiales disputados entre 1962 y 2026, con sus convocados originales y valoraciones individuales. De esta manera, los usuarios pueden comparar figuras de diferentes generaciones y construir combinaciones inéditas que jamás coincidieron en la realidad.

La dinámica comienza con la asignación aleatoria de una selección y una edición específica de la Copa del Mundo. A partir de allí, el jugador debe completar su equipo eligiendo futbolistas disponibles dentro de los planteles presentados por el sistema. A medida que avanza la selección, las alternativas se reducen, lo que obliga a tomar decisiones estratégicas para equilibrar calidad, posiciones y rendimiento.

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Una vez definida la formación, el torneo se desarrolla con un formato similar al de los Mundiales, incluyendo fase de grupos y rondas eliminatorias hasta la final. Los partidos son simulados automáticamente según las valoraciones de los futbolistas elegidos. Además, el juego ofrece un desafiante modo “de memoria”, en el que las estadísticas permanecen ocultas y los usuarios deben confiar únicamente en sus conocimientos e intuición sobre la historia del fútbol.

“El Ídolo”: el minijuego gratuito que permite convertirse en futbolista profesional

El Ídolo”, el minijuego gratuito disponible en la web y la aplicación de Potrero, se convirtió en una de las propuestas virales del momento entre los aficionados al fútbol. Su premisa permite a los usuarios simular la carrera de un futbolista profesional a través de decisiones simples y rápidas, en una experiencia accesible que no requiere descargas complejas ni largas sesiones de juego.

“El Ídolo”: el minijuego gratuito que permite convertirse en futbolista profesional. Foto: El Ídolo

Al comenzar una partida, cada usuario debe elegir si quiere desempeñarse como delantero o enganche, además de definir si iniciará su trayectoria en la Liga Argentina o en la Liga Uruguaya. A partir de esa elección inicial, la carrera avanza mediante diferentes decisiones que condicionan el desarrollo deportivo y la reputación del personaje.

Uno de los aspectos más destacados del juego es la aparición constante de situaciones imprevistas. Las ofertas para jugar en el exterior, los conflictos con entrenadores, representantes o compañeros de equipo, así como otras oportunidades y desafíos, obligan al jugador a tomar decisiones que pueden impactar tanto en su prestigio como en la relación con los hinchas.

El objetivo final es construir una trayectoria exitosa que permita ascender desde las categorías más bajas hasta las principales ligas europeas. Gracias a su dinámica ágil, el componente de azar y la posibilidad de explorar múltiples caminos, logró captar la atención de miles de fanáticos y posicionarse como una de las sorpresas más populares dentro de los juegos de temática futbolística.

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Cristian Daniel Avila
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