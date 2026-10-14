El provocador posteo del capitán de Vasco tras las victoria ante Boca: su reacción tras la explosión en redes sociales

Thiago Mendes ante Boca por Copa Sudamericana. Foto: EFE

Thiago Mendes, capitán del Vasco da Gama, quedó en el foco de la polémica por una publicación en sus redes sociales luego del triunfo del conjunto carioca ante Boca en La Bombonera.

Tras la explosión y la polémica, el brasileño se disculpó con un comunicado explicando los motivos de su posteo.

Provocador posteo de Thiago Mendes tras el triunfo ante Boca. Foto: Redes sociales

Mendes realizó un reposteo en las historias de su Instagram, donde aparece una imagen hecha con inteligencia artificial, rompiendo el escudo del Xeneize por la mitad con sus manos, de la cual aclaró: “En la emoción y en la adrenalina del juego, terminé reposteando varias publicaciones de personas, y no presté atención a los detalles de una de las imágenes”.

El mensaje del capitán del equipo carioca comenzó aclarando que la imagen publicada en la madrugada “ya fue borrada” tan pronto como se dio cuenta; esto después del escándalo en redes sociales que se había originado.

Pedido de disculpas de Thiago Mendes tras su posteo dedicado a Boca. Foto: Redes sociales

Además, el volante central del Vasco se mostró arrepentido por la historia reposteada en su Instagram: “Pido disculpas a quien pueda haberse sentido ofendido. Fue algo totalmente sin intención”.

“La rivalidad forma parte del fútbol, pero el respeto está por encima de cualquier resultado”, finalizó el comunicado el jugador brasileño luego de una polémica publicación.

Histórico triunfo de Vasco en La Bombonera

Boca Juniors 0 - 1 Vasco da Gama, Copa Sudamericana. Foto: REUTERS

Vasco da Gama se impuso en el partido de ida ante Boca por 1 a 0 en La Bombonera con gol de Adson.

La derrota obliga al conjunto del Vasco Arruabarrena a remontar en el partido de vuelta, a disputarse el próximo martes 20 de octubre a las 21:30 con sede a confirmar: la Conmebol aún no determinó si acepta el pedido de jugar en el mítico Maracaná o muda la serie a Asunción.