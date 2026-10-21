“Llegó el día T”: Carlos Tevez confirmó la fecha de su partido despedida en La Bombonera

Carlos Tevez, futbolista, Boca, NA

Carlos Tevez anunció que su partido despedida en La Bombonera se llevará a cabo el domingo 20 de diciembre, con horario a confirmar, dando un nuevo detalle de uno de los eventos más esperados del año.

La información fue difundida en una publicación compartida entre el Instagram del jugador y la cuenta oficial del evento.

“Llegó el día T. La fecha que todos estábamos esperando”, comienza la publicación en la cual se lo ve a Tevez festejando un gol en la cancha de Boca, con la inscripción “de alcanzapelotas a leyenda”.

Seguidamente, el pie de foto continúa: “La despedida del jugador del pueblo, del Apache, de Carlitos, del jugador número 12. Llamalo como quieras, pero hay algo que está claro: Carlos Tevez se despide y tenemos que estar ahí”.

Por último, la publicación cierra de la siguiente manera: “Todos somos parte de esta historia. #AdiosApache”. Y finalmente, el mismo mensaje puede leerse en inglés justo debajo del anuncio.

A través de la publicación queda en claro también que el partido será transmitido por ESPN, aunque no se aclara a través de cuál canal de todos los que posee o si será un transmisión exclusiva de Disney +.

Carlos Tevez, AGENCIA NA

Lo que resta definir aún es la lista de invitados y asistentes al evento, entre los que se destacan jugadores de renombre como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ambos compañeros del Apache en la Selección y en el Manchester United, respectivamente.

En los próximos días, la empresa organizadora daría a conocer el precio de las entradas y la modalidad para obtenerlas, además de la mencionada lista de invitados.

Las figuras de Boca que estarán en la fiesta

La despedida también reunirá a varios de los grandes nombres de la historia reciente de Boca. Entre los invitados aparecen Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, Roberto Abbondanzieri, Sebastián Battaglia, Pedro Iarley, Rolando Schiavi, Nicolás Burdisso y Carlos Bianchi.

Carlos Tevez y Juan Román Riquelme

También se espera la presencia de Juan Román Riquelme, mientras que podrían sumarse excompañeros de Tevez como Wanchope Ábila, Daniel Osvaldo, Daniele De Rossi y Edwin Cardona.

El actual capitán de Boca, Leandro Paredes, también podría recibir una invitación especial pese a no haber compartido equipo con Tevez.

Una reunión de estrellas del fútbol mundial

La lista de invitados no se limitará a Boca. Entre los excompañeros de Tevez en la Selección argentina aparecen Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Fernando Gago, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Maxi Rodríguez, Kily González y Ezequiel Lavezzi.

Mascherano, Tevez, Agüero y Messi en la Selección Argentina. Foto: NA.

También podrían participar grandes figuras internacionales que compartieron vestuario con el Apache, como Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini, Patrice Evra, Paul Pogba, Wayne Rooney y Park Ji-Sung.