Carlos Tévez abrió las puertas de su casa y sorprendió. Foto: @nocontextfooty

Carlos Tevez recibió en su casa de la Argentina a dos viejos compañeros del Manchester United, Patrice Evra y Park Ji-sung, y les mostró parte de su intimidad: recuerdos de su carrera, varios lujos de su hogar y un impresionante patio con pileta que llamó la atención de todos.

La visita formó parte de las entrevistas que el francés y el coreano realizan para su programa Shoot for Love, en el que recorren distintos lugares para reencontrarse con excompañeros.

Carlos Tevéz mostró su casa y sorprendió a todos. Foto: @nocontextfooty

Así es la lujosa mansión de Carlos Tevez

En el recorrido por la casa del exdelantero argentino se pudieron ver distintas reliquias futbolísticas, como réplicas de trofeos que ganó durante su carrera, entre ellas la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental obtenidas con Boca Juniors.

Tévez abrió las puertas de su mansión. Video X @nocontextfooty

Conocido por su fuerte vínculo con el club de La Ribera, Tévez también tiene varios guiños al Xeneize en su hogar. Uno de los más llamativos es un metegol con forma de La Bombonera, con el que compartió un momento de juego junto a Evra y Ji-sung durante la visita.

Durante el recorrido, el exfutbolista también mostró camisetas que utilizó a lo largo de su carrera y que hoy conserva enmarcadas. Entre ellas aparece la del Manchester United con el número 32, con la que conquistó la UEFA Champions League, y la de su primera etapa en Boca Juniors, cuando utilizaba la histórica número 9.

Carlos Tevéz mostró su casa y sorprendió a todos. Foto: @nocontextfooty

En uno de los pasillos de la casa también se destaca un mural con distintas imágenes que repasan su trayectoria profesional. Allí se lo puede ver representado con los equipos que defendió, como West Ham United, Juventus, Boca Juniors y Manchester United.

Más allá de los recuerdos futbolísticos, uno de los espacios que más sorprendió fue el patio trasero de la vivienda, donde se encuentra una gran pileta que, por su tamaño y diseño, se asemeja a un pequeño lago artificial rodeado de un entorno muy cuidado.

Carlos Tevéz mostró su casa y sorprendió a todos. Foto: @nocontextfooty

Para cerrar la jornada, y tras una charla relajada durante la entrevista, Tévez preparó un clásico asado argentino para compartir con sus invitados y disfrutar del encuentro en un clima distendido.