Se viene la despedida de Carlos Tevez: podría reunir a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en La Bombonera

Cómo sería el partido de despedida de Carlos Tevez.

Carlos Tevez prepara una despedida a lo grande para fin de año en la Bombonera, luego de recibir el visto bueno de Juan Román Riquelme para utilizar el estadio de Boca Juniors. El evento, que todavía no tiene fecha confirmada, podría realizarse el domingo 20 de diciembre y contará con figuras históricas del club, de la Selección argentina y del fútbol internacional.

El Apache mantiene desde su retiro profesional, en 2022, el deseo de tener un partido homenaje en su segunda casa. Para concretarlo, ya se comunicó con Riquelme, quien autorizó la utilización del estadio una vez finalizadas todas las competencias oficiales de la temporada.

Carlos Tevez quiere organizar su partido despedida en diciembre.

Cuándo sería la despedida de Carlos Tevez en Boca

La fecha todavía no fue definida, aunque el domingo 20 de diciembre aparece como una de las principales posibilidades. La elección dependerá del calendario de Boca, que actualmente compite en el Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena podría finalizar su actividad oficial recién a mediados de diciembre. Además, Tevez quiere mantener su despedida alejada de las elecciones de Boca para evitar que el evento sea interpretado como un movimiento político dentro del club.

Messi y Cristiano Ronaldo, el gran sueño de Tevez

El principal atractivo de la celebración podría ser la presencia de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Tevez pretende invitarlos personalmente y sueña con que ambos compartan equipo en la Bombonera.

¿Messi y Ronaldo presentes en la despedida de Carlos Tevez? Foto: Reuters.

Messi y Cristiano fueron compañeros del Apache en distintos momentos de su carrera. El argentino coincidió con Messi durante varios años en la Selección, mientras que compartió vestuario con Ronaldo en el Manchester United entre 2007 y 2009.

De concretarse, sería la primera vez que Messi y Cristiano Ronaldo jueguen juntos en un mismo equipo. Ambos protagonizaron numerosos enfrentamientos durante sus carreras, principalmente en los clásicos entre Barcelona y Real Madrid, aunque también se cruzaron en partidos internacionales y amistosos.

Las figuras de Boca que estarán en la fiesta

La despedida también reunirá a varios de los grandes nombres de la historia reciente de Boca. Entre los invitados aparecen Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, Roberto Abbondanzieri, Sebastián Battaglia, Pedro Iarley, Rolando Schiavi, Nicolás Burdisso y Carlos Bianchi.

También se espera la presencia de Riquelme, mientras que podrían sumarse excompañeros de Tevez como Wanchope Ábila, Daniel Osvaldo, Daniele De Rossi y Edwin Cardona.

El actual capitán de Boca, Leandro Paredes, también podría recibir una invitación especial pese a no haber compartido equipo con Tevez.

Una reunión de estrellas del fútbol mundial

La lista de invitados no se limitará a Boca. Entre los excompañeros de Tevez en la Selección argentina aparecen Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Fernando Gago, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Maxi Rodríguez, Kily González y Ezequiel Lavezzi.

También podrían participar grandes figuras internacionales que compartieron vestuario con el Apache, como Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini, Patrice Evra, Paul Pogba, Wayne Rooney y Park Ji-Sung.

Shows, música y una despedida a lo grande

La jornada no será solamente futbolística. La organización prepara shows en vivo y distintas actividades para el público, con nombres como La Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno entre los artistas que podrían participar.

La Bombonera podría vestirse de gala para la despedida de Carlos Tevez. Foto: X @BocaJrsOficial

La transmisión oficial estaría a cargo de ESPN, mientras que el partido homenaje tendría una duración menor a los tradicionales 90 minutos.

Bajo el lema “De alcanza pelotas a leyenda”, Tevez prepara así un último gran encuentro en la Bombonera. Y si logra concretar su sueño de reunir a Messi y Cristiano Ronaldo, su despedida podría convertirse en uno de los eventos futbolísticos más importantes del año.