Carlos Tevez en Talleres Foto: NA

Talleres le puso fin al ciclo de Carlos Tevez al frente del equipo tras la eliminación en los octavos de final del Torneo Apertura ante Belgrano en el clásico cordobés.

La Comisión Directiva del Matador oficializó que, tras el vencimiento del contrato vigente, no se extenderá la relación laboral con el director técnico y su equipo de trabajo.

El Apache” había desembarcado en Barrio Jardín en julio de 2025, en un escenario deportivo complejo. Bajo su mando, el equipo logró revertir un semestre adverso y cumplir con el objetivo de la permanencia planteado para el cierre del año pasado.

En el recientemente finalizado Torneo Apertura, la campaña recolectó 26 puntos, una cifra que deja al conjunto cordobés bien posicionado en la tabla anual para pelear por el regreso a las competencias internacionales al término de la temporada 2026. Sin embargo, el desgaste tras la derrota en el clásico cordobés terminó de inclinar la balanza hacia la no renovación.

El futuro de la T

Con los playoffs en pleno desarrollo, la directiva cordobesa, encabezada por Andrés Fassi, ya inició la búsqueda de un sucesor.

Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba. Foto: X @CATalleresdecba.

Mientras tanto, el Cuerpo Técnico Institucional encabezado por Rodrigo Acosta y Ezequiel Carboni asumirán de manera transitoria la dirección de los entrenamientos.

La prioridad inmediata del equipo será la preparación para los 16vos de final de la Copa Argentina, a la espera de que la AFA confirme la fecha del encuentro ante Atlético Tucumán.

El comunicado completo del Matador

Tras la finalización del contrato vigente, la Comisión Directiva del Club Atlético Talleres agradece a Carlos Tévez y a todo su Cuerpo Técnico por su etapa a cargo del Primer Equipo de la Institución

El cuerpo técnico, encabezado por Carlos Tévez, llegó al Club en julio del año pasado, previo al inicio del Torneo Clausura 2025.

Luego de un difícil semestre, en un contexto deportivo adverso, logró el objetivo planteado.

En el receso de fin de año, se trabajó en conjunto en las decisiones de conformación del plantel, el perfil de los refuerzos y promoción de juveniles para el primer semestre de este año.

En este Torneo Apertura, el equipo sumó 26 puntos, consolidando una sólida base de cara a la posibilidad de regresar a competencias internacionales al cierre de la Temporada 2026.

El Cuerpo Técnico Institucional asume la dirección transitoria de los entrenamientos de los jugadores del Plantel Superior a la espera de la definición de la fecha de 16vos de final de Copa Argentina.

La directiva inicia la búsqueda del entrenador que estará a cargo para la continuidad del fixture.

Agradecemos a todo el cuerpo técnico por el trabajo realizado durante estos doce meses, destacando en Carlos Tévez su calidad humana, compromiso institucional, jerarquía, personalidad y capacidad trabajo.

Córdoba y Talleres siempre serán tu Casa.