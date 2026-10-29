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Carlos Tevez confirmó a Lionel Messi y Juan Román Riquelme para su despedida en La Bombonera: la reacción de Rio Ferdinand

En en una entrevista con el ex central del Manchester United, el Apache continúa dando detalles de su homenaje, que se llevará a cabo en diciembre en el estadio xeneize. Mirá el momento en la nota

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Carlos Tevez junto a Juan Román Riquelme y Lionel Messi.
Carlos Tevez junto a Juan Román Riquelme y Lionel Messi. Foto: NA
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Carlos Tevez confirmó la presencia de Lionel Messi y de Juan Román Riquelme en su partido despedida en La Bombonera, que se disputará el próximo 20 de diciembre.

En diálogo con Rio Ferdinand, histórico defensor inglés y antiguo compañero de Carlitos en su etapa en el Manchester United, le extendió la invitación a su amigo, que en ese momento le dio el “sí”, y brindó detalles sobre la asistencia del ex capitán de la Selección argentina y del actual presidente de Boca.

Luego, reveló dos de los nombres más esperados: “Messi va a jugar y Riquelme también”.

Tevez confirmó a Messi y a Riquelme en su partido despedida.
Tevez confirmó a Messi y a Riquelme en su partido despedida.

“¿Riquelme? Lo adoro. No, no, no. En serio. Jugué contra él con Inglaterra ante Argentina y en la primera parte, 45 minutos, entro en el descanso. Teníamos a Ledley King. ¿Te acuerdas del jugador Ledley King? Dijimos que marcara a Riquelme. Él y Riquelme. Llego al descanso y le digo ‘ey, ¿qué estás haciendo? ¡Riquelme!’. Me dijo ‘Rio, increíble. Increíble’. Un gran jugador. ¿Va a jugar? Ah, bien. Iré porque quiero la camiseta firmada por él”, dijo uno de los mejores centrales de la historia de la Premier League.

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Invitados de lujo para el adiós del Apache

A pesar de que aún no se dio la lista oficial de invitados, entre ellos estarán uno de los goleadores históricos de la Selección argentina, Gabriel Batistuta; de su etapa en Juventus aparecen Gianluigi Buffon y Arturo Vidal; de su estadía en Manchester United, Edwin van der Sar, Patrice Evra, Park Ji-sung y el propio Rio Ferdinand.

Mascherano, Tevez, Agüero y Messi en la Selección Argentina. Foto: NA.
Mascherano, Tevez, Agüero y Messi en la Selección Argentina. Foto: NA.

Por su parte, del otro lado de la vereda, en el City y en el conjunto nacional, Sergio “Kun” Agüero, Pablo Zabaleta, Esteban “Cuchu” Cambiasso, Lionel Messi y Juan Román Riquelme. También se sumarán históricos de Boca, como Martín Palermo, Nicolás Burdisso y Sebastián Battaglia.

A menos de dos meses del encuentro, se espera la confirmación de Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo, Ángel Di María, Pipita Higuaín, Daniele De Rossi, Iarley, Gago, Guillermo Barros Schelotto, Gabriel Heinze, “Pocho” Lavezzi, Giorgio Chiellini, Paul Pogba, Paul Scholes y Wayne Rooney, entre muchos otros.

Carlos Tevez - Heinze
Carlos Tevez - Heinze

Por otro lado, aunque no está confirmado, el evento contaría con la presencia del piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1, Franco Colapinto, y de Juan Martín del Potro.

Incluso se espera la asistencia de sus cantantes favoritos y hoy amigos, como La Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno, quienes brindarían un show durante el evento, que llevará el nombre “De alcanzapelotas a leyenda”.

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