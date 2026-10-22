Vuelve la histórica Promoción al fútbol argentino después de 15 años: qué cambios aprobó la AFA para los ascensos y descensos

La AFA aprobó el regreso de la Promoción al fútbol. argentino desde 2027

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió el regreso de la Promoción después de 15 años, una modificación que cambiará el sistema de ascensos y descensos a partir de la temporada 2027. La decisión fue tomada este jueves 22 de octubre durante una reunión del Comité Ejecutivo y alcanzará a la Primera Nacional, Primera B, Primera C y categorías inferiores, pero dejará afuera a la Liga Profesional, que conservará sus dos descensos directos.

Cómo se jugará la Promoción en la Primera Nacional desde 2027

El nuevo esquema de la Primera Nacional mantendrá los descensos directos e incorporará cruces adicionales para los clubes que terminen en las posiciones más bajas. Los dos últimos equipos de cada zona descenderán directamente, mientras que otros conjuntos tendrán la posibilidad de conservar su lugar mediante la Promoción.

El sistema distinguirá entre clubes directamente afiliados a la AFA y aquellos que pertenecen al sistema de afiliación indirecta, correspondiente a las ligas del interior. La distribución anunciada será la siguiente:

Dos últimos de cada zona: descenderán directamente a la categoría que corresponda.

Antepenúltimo entre los equipos directamente afiliados: disputará una Promoción frente a un representante de la Primera B Metropolitana.

Antepenúltimo entre los equipos indirectamente afiliados: enfrentará a un representante del Torneo Federal A.

Deportivo Madryn Foto: @ClubMadryn

De esta manera, los clubes de Primera B y Federal A contarán con una vía adicional para intentar llegar a la segunda división, mientras que los equipos de Primera Nacional deberán afrontar una serie para conservar la categoría. La información difundida todavía no especifica cómo se seleccionarán los representantes de las divisiones inferiores ni cuáles serán las reglas de desempate.

Cabe destacar que el retorno de la Promoción no significa que vuelva a disputarse por ahora un enfrentamiento entre un equipo de Primera y otro de la segunda categoría, como ocurrió en temporadas anteriores. El cambio anunciado por la AFA se concentrará exclusivamente en las competencias del Ascenso.

Cuándo se jugó por última vez la Promoción y cuáles fueron los cruces históricos

La Promoción se utilizó en el fútbol argentino desde la temporada 1999/2000 hasta la 2011/2012, cuando los clubes de distintas divisiones disputaban series para determinar quién mantenía su categoría y quién conseguía ascender.

En su formato histórico, los enfrentamientos se resolvían mediante partidos de ida y vuelta. El conjunto de la categoría inferior disputaba el primer encuentro como local, mientras que el equipo que buscaba permanecer en la división superior definía la serie en su estadio.

Además, este último contaba con ventaja deportiva: si el resultado global terminaba empatado, conservaba la categoría. No está confirmado que esa condición vaya a repetirse en 2027.

Gol de Farré en Belgrano para el descenso de River

Entre los antecedentes más recordados aparecen las promociones de Racing contra Belgrano de Córdoba en 2008, San Lorenzo frente a Instituto en 2012 y el descenso de River ante Belgrano en 2011. En aquella última serie, el equipo cordobés ganó 2 a 0 como local y empató 1 a 1 en el Monumental, resultado que provocó el primer descenso del Millonario a la segunda división.

De esta manera, la AFA recuperará una instancia que formó parte del fútbol argentino durante más de una década. Los detalles reglamentarios pendientes deberán definirse antes del inicio de la temporada 2027, cuando los clubes del Ascenso comenzarán a competir bajo el nuevo sistema.