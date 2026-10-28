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El fútbol argentino homenajeará a la madre de Lionel Scaloni con un minuto de silencio en todos los estadios

El homenaje se realizará en la Primera División y en las principales categorías del ascenso argentino. Entre otras medidas, la Casa Madre informó que las banderas permanecerán izadas a media asta en sus instalaciones y el predio Lionel Messi, de Ezeiza.

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Argentina vs España, final del Mundial 2026.
El fútbol argentino homenajeará a la madre de Lionel Scaloni con un minuto de silencio. Foto: REUTERS
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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso la realización de un minuto de silencio en todos los estadios del país en homenaje a Eulalia Marzetti, madre del entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, quien murió este miércoles a los 74 años.

La medida fue adoptada por la Mesa Directiva de la entidad y comunicada a través del boletín oficial N.º 6966. El homenaje se llevará adelante en todos los partidos correspondientes a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Primera División, además de los encuentros de las principales categorías del ascenso argentino.

La AFA decretó un homenaje nacional para la madre de Lionel Scaloni

En el comunicado oficial, la AFA expresó su “profundo pesar” por el fallecimiento de Marzetti y dispuso que se realice un minuto de silencio “en su memoria y como muestra de respeto” antes del inicio de los encuentros programados en todo el país.

Murió Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni
La AFA expresó su pesar por el fallecimiento de Eulalia Marzetti y dispuso que se realice un minuto de silencio. Foto: Radio SolPLay 91.5

Además, la Casa Madre del fútbol argentino informó que las banderas permanecerán izadas a media asta en sus instalaciones y predios, especialmente en el predio Lionel Messi, de Ezeiza.

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En este momento de profundo dolor, la Asociación del Fútbol Argentino acompaña a Lionel Scaloni, a sus familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y elevando una oración por su eterno descanso”, expresó la entidad en el tramo final del boletín.

Lionel Scaloni viajó al país para despedir a su madre

Tras conocer la noticia, el director técnico de la Selección Argentina emprendió viaje desde España hacia la Argentina para participar del velorio de su madre, que se desarrollará en un ámbito privado y de carácter íntimo junto a familiares y allegados.

Murió Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni.
Lionel Scaloni emprendió viaje desde España hacia la Argentina para participar del velorio de su madre. Foto: Redes sociales.

Eulalia Marzetti atravesaba desde hacía varios años un delicado cuadro de salud. Incluso, en distintas oportunidades, el propio Scaloni había reconocido públicamente la necesidad de compartir más tiempo con ella, al punto de replantearse en algunos momentos su continuidad al frente del seleccionado nacional para acompañarla durante su enfermedad.

El homenaje dispuesto por la AFA busca reflejar el acompañamiento y la solidaridad de toda la familia del fútbol argentino hacia el entrenador campeón del mundo y sus seres queridos en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

El cronograma completo de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026

Viernes 30 de octubre

  • Huracán vs. Tigre - 19:00 horas
  • Estudiantes (RC) vs. Gimnasia (LP) - 19:00
  • Sarmiento vs. Rosario Central - 21:15
  • Racing vs. Aldosivi - 21:15

Sábado 31 de octubre

  • Deportivo Riestra vs. Talleres - 17:00
  • Vélez Sarsfield vs. San Lorenzo - 19:15
  • Estudiantes (LP) vs. Instituto - 21:30

Domingo 1 de noviembre

  • Boca Juniors vs. River Plate - 15:00
  • Belgrano vs. Barracas Central - 18:30
  • Newell’s Old Boys vs. Unión de Santa Fe - 18:30
  • Lanús vs. Gimnasia (M) - 20:45

Lunes 2 de noviembre

  • Platense vs. Centra Córdoba - 19:00
  • Defensa y Justicia vs. Independiente - 19:00
  • Independiente Rivadavia vs. Banfield - 21:15
  • Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors - 21:15
Lionel ScaloniTorneo ClausuraAFAFútbol Argentino
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