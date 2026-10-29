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La Liga Profesional aprobó el nuevo formato del torneo del fútbol argentino: cómo se jugará en 2027

Con amplia mayoría, el Comité Ejecutivo dio luz verde a un nuevo cambio en la disputa de nuestro fútbol. Conocé todos los detalles en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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River vs Boca por el Superclásico.
River vs Boca por el Superclásico. Foto: REUTERS
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El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol aprobó, con amplia mayoría, la reforma en el esquema del campeonato del fútbol argentino para el 2027.

Según trascendió, el nuevo torneo contará con un formato de todos contra todos y mantendrá los 30 equipos en Primera División.

El certamen se volverá a dividir en dos tramos y contará con un campeón de Apertura y otro de Clausura, pero sí se enfrentarán todos los clubes a lo largo del año. Habrá un clásico por semestre y se mantendrán los dos descensos. En tanto, también se premiará al Campeón de la Tabla.

Ricardo "Ruso" Zielinski, DT de Belgrano campeón. Foto: X @Belgrano

En tanto, la posibilidad de que desciendan masivamente 10 equipos quedó descartada ante la negativa de gran parte de la junta, con la excepción de River y sin un dictamen por parte de Estudiantes, que por la sanción en la Supercopa, Juan Martín Cerolini uno de los vocales del Pincha no pudo ratificar su postura.

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La clasificación a las copas internacionales no tendrá modificaciones. Si bien estaba previsto que el tercero de la Anual se clasificara a la Sudamericana 2028 y el noveno de la Anual disputará la Fase 2 de la Libertadores, esto no tendrá efecto por el momento.

La noticia fue confirmada por el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, a la salida de las oficinas de la entidad en Puerto Madero: “Por amplia mayoría se ha votado este nuevo formato para el año que viene”.

Stefano Di Carlo y Juan Sebastián Verón, presidente de River y de Estudiantes LP
Stefano Di Carlo y Juan Sebastián Verón, presidente de River y de Estudiantes LP Foto: Agencia NA (RiverPlate-EstudiantesLP)

Además, el secretario general de la AFA remarcó la postura de Ignacio Villarroel, vicepresidente 2º del Millonario, quien fue el único que no estuvo de acuerdo con la aprobación del nuevo esquema para la Primera División: “Solamente River planteó la postura de 20 equipos; en la mesa se propuso la moción para saber quién estaría de acuerdo con 10 descensos y, por unanimidad, excepto River, ninguno estaba convencido de fomentar esa cantidad de descensos masivamente”.

Por otra parte, contestó ante la posibilidad de que se bajara paulatinamente la cantidad de equipos con el paso de los años y no de una sola tanda: “No se avanzó con la moción al respecto. El fútbol argentino tiene muchos estamentos que seguir discutiendo. Como presidente de Argentinos, no veo un consenso para ir en esa dirección porque es muy difícil votar en contra de los intereses; incluso hay grandes que podrían descender”. Malaspina concluyó que “es difícil volver para atrás”, ya que lo han intentado, pero “fracasaron”.

Al mismo tiempo, el directivo del Bicho anunció: “Se viene el VAR semi automático en el fútbol argentino a partir del año que viene. El primer caso de éxito va a ser la final del 12 de diciembre de este año con VAR semi automático. Creo que es un crecimiento para el fútbol argentino. El año que viene, seguramente por tema de implementación a partir del segundo semestre, lo tendremos en todos los estadios de primera”.

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Matias Greisert
Matias Greisert

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