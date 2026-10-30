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La AFA confirmó cuándo se estrenará el VAR semiautomático en el fútbol argentino

Cómo funciona la tecnología que busca agilizar las decisiones por fuera de juego.

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VAR, fútbol argentino
Se confirmó la utilización del VAR semiautomático.
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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el VAR semiautomático tendrá su estreno oficial en la final del Torneo Clausura 2026, que se disputará el próximo 12 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. El anuncio se realizó este viernes 30 de octubre a través de un comunicado publicado en el sitio oficial de la entidad.

Según informaron, la incorporación de esta herramienta representa un nuevo avance en la modernización del arbitraje y permitirá mejorar el análisis de las jugadas de fuera de juego.

El sistema, conocido como SAOT (Semi-Automated Offside Technology), comenzará a utilizarse en el encuentro decisivo del campeonato y quedará incorporado de manera permanente en la Liga Profesional desde el Torneo Clausura 2027. De esta manera, estará disponible para todos los partidos de la competencia.

La implementación busca reducir los tiempos de revisión de las jugadas polémicas y brindarles a los árbitros herramientas tecnológicas para tomar decisiones con mayor precisión.

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Jugada del VAR, River vs Vélez. Foto: captura.
Se confirmó la utilización del VAR semiautomático.

Cómo funciona la tecnología SAOT y qué cambia en el VAR

El sistema SAOT fue desarrollado por Genius Sports y funciona a través de la plataforma de inteligencia artificial GeniusIQ. Su principal característica es la capacidad de generar una réplica digital del partido en tiempo real para analizar las posiciones de los futbolistas y detectar posibles infracciones por fuera de juego.

Para lograrlo, utiliza cámaras de última generación que capturan imágenes durante el encuentro y un software especializado que procesa la información. A partir de esos datos, el sistema permite identificar con mayor exactitud la ubicación de los jugadores y determinar si existe una posición adelantada.

La tecnología está diseñada para complementar el trabajo de los árbitros que integran el VAR. No reemplaza sus decisiones, sino que les proporciona información adicional para evaluar las acciones y agilizar las revisiones.

Uno de los principales cambios estará relacionado con la velocidad del procedimiento: el SAOT permitirá reducir el tiempo necesario para trazar las líneas de fuera de juego y establecer si un futbolista se encontraba habilitado o no en el momento de una jugada.

Qué ligas y competencias ya utilizan el VAR semiautomático

Con esta incorporación, el fútbol argentino se sumará a distintas competiciones internacionales que ya implementaron la tecnología SAOT para mejorar el arbitraje.

VAR, fútbol, REUTERS
Se confirmó la utilización del VAR semiautomático.

Entre ellas se encuentran la Premier League, las competiciones de la UEFA, los torneos organizados por la CONMEBOL, la Ligue 1 de Francia, la Serie A de Italia, el Brasileirao, la Liga MX de México y la Pro League, entre otras.

La llegada del sistema representa un cambio importante para la Liga Profesional, que busca incorporar herramientas tecnológicas utilizadas en los principales campeonatos del mundo. El debut en la final del Clausura 2026 funcionará como punto de partida para su aplicación en el fútbol local.

VARTorneo ClausuraAFAFútbol Argentino
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