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Santiago Caputo advierte por el riesgo de la invasión de autos inteligentes de origen chino

En sus redes sociales, el asesor presidencial alertó sobre la posibilidad de que los vehículos sean desactivados a distancia o utilizados para recopilar información sensible.

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Santiago Caputo, asesor presidencial. Foto: Noticias Argentinas NA
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El asesor presidencial Santiago Caputo advirtió sobre el “riesgo inherente” para la seguridad nacional que podría representar el creciente ingreso de autos inteligentes de origen chino a la Argentina.

A través de sus redes sociales, planteó que estos vehículos podrían ser utilizados para recopilar información de sus ocupantes e incluso ser desactivados de manera remota ante un eventual conflicto internacional.

Santiago Caputo alertó sobre posibles riesgos de espionaje de los autos chinos

En una publicación realizada este martes 13 de octubre en su cuenta de X, el asesor de Javier Milei expresó su preocupación por las capacidades tecnológicas de los automóviles conectados y las posibles consecuencias de su expansión en el mercado argentino.

“En las pocas charlas que he dado de manera privada por razones meramente criptográficas siempre destaco el riesgo inherente que implica la invasión de autos inteligentes de origen chino en un escenario global en el que en pocas décadas estaremos frente a un conflicto global con la posibilidad de que alguien desde alguna oficina oscura del PCC decida apagar un tercio del parque automotor argentino”, señaló.

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También mencionó el riesgo de que los sistemas incorporados en estos vehículos permitan escuchar conversaciones y transmitir grabaciones de audio, imágenes de video e información de geolocalización mediante GPS.

“Ni hablar del riesgo de que el auto escuche y transmita audio, vídeo, GPS, etc. La gente que me escucha cree que estoy loco. No lo descarto”, expuso el asesor, quien aseguró que se trata de una preocupación que ya había compartido durante conversaciones privadas.

“El único problema del liberalismo (democracias, et al) ya sea nivel filosófico, institucional, económico o en cualquiera de sus variantes o aplicaciones es que requiere que todos los agentes se comporten con el mismo set de reglas mínimas”, sumó en otra publicación.

El debate por la llegada de autos chinos a la Argentina

Las declaraciones se producen mientras las automotrices de origen chino aumentan su participación en el mercado nacional.

De acuerdo con datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), las marcas chinas ya representan más del 12% de los patentamientos y concentran el 77% de su oferta en el segmento de los SUV.

Uno de los principales exponentes de este crecimiento es BYD, fabricante de vehículos eléctricos e híbridos que logró ingresar entre las diez marcas más vendidas del país. Durante septiembre patentó 1.584 unidades.

En medio de la discusión, un usuario le preguntó a Caputo si el Gobierno debía priorizar la libertad comercial o imponer restricciones a los vehículos chinos por cuestiones de seguridad nacional.

El asesor respondió: “Lindo debate. El problema del argumento de mercado es que te hacen dumping”, en referencia a una práctica comercial que consiste en vender productos en mercados extranjeros a precios inferiores a su valor normal.

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