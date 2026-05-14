Santiago Caputo. Foto: NA

Santiago Caputo aterrizó en Washington en un viaje estratégico para fortalecer los lazos con la administración de Donald Trump. El principal asesor de Javier Milei busca profundizar una relación que construyó con hermetismo junto a funcionarios del círculo íntimo del presidente de Estados Unidos en un momento donde la Casa Blanca sigue de cerca la actualidad política argentina.

La visita de Caputo coincidió con una recepción diplomática en el salón Benjamín Franklin del Departamento de Estado. El embajador de Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford, recibió un reconocimiento por parte de la diplomacia estadounidense y destacados estudios de abogados locales.

El evento contó con la presencia de figuras centrales de la administración de Trump, como Chris Landau, vicesecretario de Estado, y Reed D. Rubinstein, principal consejero legal de Marco Rubio. Por su parte, Rubinstein, pieza importante en los fallos favorables a Argentina por la causa YPF, elogió la postura de Milei contra el terrorismo y el antisemitismo.

Santiago Caputo. Foto: NA

“El Presidente y su gobierno han estado, desde el principio, hombro con hombro con el Presidente Trump para combatir este flagelo y apoyar al Estado de Israel. Esto también requiere valentía basada en principios”, dijo Rubinstein. Sumado a eso, recordó el atentado a la AMIA: “Milei no lo ha olvidado y nosotros tampoco. Así que, de nuevo, gracias. Los años venideros traerán muchos desafíos. Es mi esperanza y mi expectativa que continuemos enfrentándolos juntos”.

Por su parte, el embajador Oxenford cerró la ceremonia definiendo el nuevo estatus de la relación bilateral bajo el liderazgo libertario. “Argentina valora profundamente su relación con los Estados Unidos no solo como una asociación bilateral, sino como uno de los pilares centrales de la transformación en curso de Argentina”, dijo.

Además, reveló que Estados Unidos ya considera a Argentina como un socio estratégico de primer orden. “Altos funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos se han referido recientemente a Argentina como un ‘aliado sistémico’... Un aliado sistémico no es simplemente un socio en un área específica, sino un país que es confiable y está estratégicamente alineado”, dijo.

Javier Milei junto al presidente estadounidense Donald Trump. Foto: NA

Pese a los aplausos de Caputo desde la primera fila, el clima en el Ala Oeste de la Casa Blanca y el Departamento de Estado mezcló el apoyo con la cautela. Los asesores de Trump monitorean con perplejidad la actualidad política en Argentina marcada, por ejemplo, por el impacto de la inflación de marzo.

El mensaje que Caputo traería de regreso a Buenos Aires es claro: Estados Unidos está dispuesto a proteger la experiencia libertaria para evitar un regreso de la oposición, pero demanda un diagnóstico certero sobre la gobernabilidad y la capacidad de Milei para revertir la caída en la opinión pública.

Javier Milei festejó la baja del riesgo país: “Todo marcha de acuerdo al plan”

El presidente Javier Milei festejó este lunes 11 de mayo la baja del riesgo país de las últimas horas y lo celebró sosteniendo que “todo marcha de acuerdo al plan”.

“TMAP. MAGA. VLLC!”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de la red social X. Se trata de las siglas de “todo marcha de acuerdo al plan”, “make Argentina great again” (“hagamos grande a Argentina de nuevo”) y “viva la libertad, carajo”.

El riesgo país de la Argentina perforó los 500 puntos básicos en el inicio de las operaciones de este lunes. El indicador que elabora el JPMorgan se ubicaba en 498 puntos -su posición más baja desde el 2 de febrero- ante una nueva suba de bonos soberanos.

Javier Milei festejó la baja del riesgo país. Foto: Captura

Así se confirma la tendencia a la baja que se inició la semana pasada tras la mejora en la calificación de la agencia Fitch y la sugerencia de que Moody’s también podría revisar su nota antes de julio.