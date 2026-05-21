Martín Menem y Santiago Caputo Foto: -

Martín Menem le envió un contundente mensaje a Santiago Caputo: El presidente de la Cámara de Diputados buscó bajarle el tono a la interna con el asesor presidencial tras la acusación por haberse creado una presunta cuenta falsa de Twitter para hablar mal del Gobierno y lanzó: “Estas situaciones se resuelven en el vestuario”.

“En cualquier organización siempre surgen diferencias, a veces más marcadas, a veces menos marcadas. Pero soy de los que creen que cualquier tipo de situación se resuelve en el vestuario, adentro, cerrado. A cielo abierto nada, a veces pasan este tipo de situaciones, pero seguramente se van a ir acomodando con el tiempo", dijo Menem en diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre.

Martín Menem en la jura de diputados electos. Foto: NA

“Siempre se generan roces en política. Pero más allá de cualquier diferencia, después salimos y nos pasamos la pelota entre nosotros, y queremos meterles goles a los de enfrente”, añadió el presidente de la Cámara Baja.

Teniendo en cuenta que se reunirán el 26 de mayo en el marco de la siguiente mesa política, el presidente de la Cámara de Diputados aseguró que el encuentro se desarrollará “con absoluta normalidad, con total normalidad”. Y agregó: “Sostengo lo mismo que dije al principio, cualquier dificultad se arregla en el vestuario, no a cielo abierto”.

Sumado a eso, trazó un paralelismo con una frase de Carlos Salvador Bilardo y dijo: “Lo voy a recordar que decía ‘el fútbol es fácil: nos damos la pelota a los que tenemos la camiseta del mismo color y le hacemos goles al arquero que no tomó la leche con nosotros el día anterior’. Digo, no es tan difícil, nos la tenemos que pasar entre nosotros y eso lo estamos haciendo más allá de cualquier disputa”.

En otro orden, el presidente de la Cámara de Diputados fue acusado por Las Fuerzas del Cielo, la militancia de Milei, por haberle mentido al presidente. “No subestimen al presidente Javier Milei. La única manera de contestar es con resultados, yo me enfoqué en eso, mi ámbito es el Poder Legislativo, trabajamos con resultados”, consideró.

“En el mismo sábado le dije al Presidente ‘mirá, para mí pasó esto, se trata de un link de Instagram que lo envió alguna de las personas que colabora conmigo. Un link de una noticia x de Instagram, y algún pícaro de por ahí tomó ese link, lo subió, y cualquiera que lo abra le va a aparecer que es de Martín Menem, pero absolutamente nada que ver con esa cuenta".

¿Cómo fue la disputa entre Santiago Caputo y Martín Menem?

La cuenta @PeriodistaRufus en Twitter publicó una serie de críticas contra Santiago Caputo y su mano derecha, Manuel Vidal. El mensaje parecía apenas otro más dentro del ruido constante de las redes, hasta que alguien advirtió un detalle: al ingresar al link que acompañaba el tuit, el enlace no dirigía a cualquier sitio, sino a la cuenta oficial verificada de Instagram de Martín Menem.

Santiago Caputo. Foto: NA

De ahí que el entorno del asesor presidencial difundió de inmediato lo sucedido, Las Fuerzas del Cielo lo amplificó y la pelea no dejó de crecer. Mientras que ellos sostuvieron que la cuenta @PeriodistaRufus le pertenece a Martín Menem, el entorno del presidente de la Cámara de Diputados rechazó esta visión: “Nunca se negó que el link no tenga que ver con Martín Menem. Lo que se dice es que ese link, vos podés agarrar un link, compartir una publicación, y va a aparecer como que es tuyo y eso no significa que una cuenta de Instagram esté vinculada a una de Twitter”,