Santiago Caputo. Foto: NA

El asesor del presidente Javier Milei, Santiago Caputo, regresó a Buenos Aires proveniente de Washington tras una visita de 48 horas que tuvo objetivos políticos y diplomáticos. La estrategia fue clara: ratificar el alineamiento de la gestión del Gobierno con la de Donald Trump y discutir ejes para reforzar la relación bilaeteral.

Caputo, que fue invitado por funcionarios republicanos, recibió instrucciones directas de Milei y mantuvo reuniones en la Casa Blanca, el Capitolio y el Departamento de Estado. Allí, transmitió la decisión de Argentina de profundizar los vínculos con Estados Unidos.

Santiago Caputo viajó por 48 horas a Washington. Foto: NA

Argentina considera prioritaria la relación bilateral con EEUU

El asesor presidencial pudo expresar en esos encuentros que Argentina considera como prioritaria la convergencia con EEUU en cuanto a política, economía y seguridad. También hubo momento para hablar sobre minerales críticos, inversiones estratégicas, tecnología y la influencia de China en América Latina.

En ese sentido, varios funcionarios estadounidenses manifestaron su preocupación respecto de la influencia de Pekín en esta parte del continente y remarcaron la necesidad de establecer alianzas para contener esa expansión.

El encuentro tuvo funcionarios como con Brian Mast, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, y con Michel Jensen, asesor de Seguridad Nacional de Trump para América Latina. Allí, el asesor presidencial sostuvo que el gobierno libertario argentino se encolumna con Washington para limitar la presencia china en sectores considerados sensibles.

En este sentido, detalló medidas adoptadas por el Gobierno nacional para impedir que Pekín avance con proyectos concretos vinculados a un puerto de aguas profundas en la Patagonia, además de nuevas inversiones sobre uranio y minerales estratégicos, junto con el desarrollo de tecnologías y comunicaciones.

Uno de los puntos principales de la agenda fue la situación de la estación espacial china que está instalada en Neuquén. Según trascendió, un influyente asesor de Trump transmitió el interés de Washington en clausurar esa base, considerada por la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense como una plataforma de espionaje orientada a monitorear capacidades norteamericanas. Caputo respondió que existe un acuerdo bilateral vigente entre ambos países y advirtió que una eventual ruptura podría generar consecuencias diplomáticas y económicas para la Argentina.

Caputo realzó la importancia de los buenos vínculos entre Argentina y EEUU. Foto: NA

En ese mismo marco, recalcó las reformas impulsadas por la Administración Milei para facilitar inversiones estadounidenses en el país. En última instancia, expuso que Argentina posee recursos naturales y decisión política para transformarse en un proveedor clave de esos insumos estratégicos e insistió en que la alianza con Estados Unidos constituye un proyecto estructural y de largo plazo para el país, más allá del futuro electoral de Javier Milei.