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“¿Qué decís, loko?”: el cruce de Santiago Caputo con el titular de ATE por el partido de Argentina e Inglaterra

Tras ser acusado por Rodolfo Aguiar de “no ir a laburar” por ver la semifinal del Mundial 2026, el asesor del presidente Javier Milei le contestó en redes sociales.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El titular de ATE y el asesor presidencial se cruzaron en redes sociales.
El titular de ATE y el asesor presidencial se cruzaron en redes sociales. Foto: Cuenta de Twitter de Santiago Caputo y Noticias Argentinas
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La previa del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 traspasó a pasillos de la política y las redes sociales. El asesor del presidente Javier Milei, Santiago Caputo, protagonizó un fuerte e inesperado cruce con el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien había salido a acusar que los funcionarios nacionales habían “vaciado” la Casa Rosada para mirar el partido tras haber rechazado declarar asueto administrativo.

La polémica se encendió cuando Aguiar publicó fotos de los pasillos de Casa Rosada vacíos para apuntar contra el Gobierno. Fiel a su estilo disruptivo y sin vueltas, Caputo recogió el guante en Twitter con una respuesta directa: “¿Qué decís, loko?”. Pero el contraataque no quedó solo en palabras; el asesor acompañó su descargo con una foto que tuvo el objetivo de desmentir la acusación.

Victoria Villarruel palpitó la semifinal entre Argentina e Inglaterra con un categórico mensaje: “Jugamos contra los piratas usurpadores”

Victoria Villarruel se expresó en redes sociales en la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra y catalogó al seleccionado británico como “los piratas usurpadores” en alusión al reclamo histórico por la soberanía de las Islas Malvinas.

“Jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más”, escribió la presidenta del Senado y afirmó que enfrentar al seleccionado inglés “siempre es algo más”.

Santiago CaputoGobiernoATE
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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