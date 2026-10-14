Carrefour lanzó una promoción 2x1 en electrodomésticos: qué productos se pueden comprar para el Día de la Madre

Carrefour lanzó una promoción de 2x1 en pequeños electrodomésticos que estará disponible hasta el jueves 15 de octubre. Foto: Canal26.com

En los últimos días Carrefour lanzó una promoción de 2x1 en pequeños electrodomésticos disponible hasta este jueves y es ideal para aprovechar para el Día de la Madre, que se celebra en Argentina el próximo domingo 18 de octubre.

La oferta incluye una amplia variedad de productos para el hogar, como freidoras de aire, cafeteras, exprimidores, sandwicheras y aspiradoras. Los descuentos se pueden aprovechar tanto en la tienda online como en los hipermercados participantes, según la disponibilidad de cada artículo.

Una de las principales características de la promoción es que permite combinar dos productos diferentes y obtener gratis el de menor precio. Sin embargo, para acceder al beneficio es necesario activar previamente el cupón correspondiente en la aplicación de Carrefour.

Cuáles son los electrodomésticos que Carrefour vende con la promoción 2x1

Según los precios publicados por el supermercado, estos son algunos de los electrodomésticos incluidos en la promoción:

Freidora de aire Mandine de 6 litros: $159.800

Cafetera de filtro Bluesky: $47.800

Exprimidor eléctrico Bluesky: $39.800

Sandwichera Mandine 3 en 1: $91.800

Cortabarba recargable Nalk and Rey: $45.900

Aspiradora stick 2 en 1 Klindo: $211.900

Plancha a vapor Carrefour Home: $99.800

Aspiradora Klindo sin bolsa: $163.866

Balanza de baño: $39.566

Licuadora personal Mandine: $102.900

Freidora Mandine de aceite doble: $162.900

Los precios finales pueden variar según la disponibilidad y las condiciones comerciales de cada sucursal.

Ofertas 2x1 en Carrefour. Foto: Carrefour

Cómo activar el descuento 2x1 de Carrefour

Para acceder a la promoción, los clientes deben ingresar a la aplicación de Carrefour y activar el cupón del beneficio antes de realizar la compra.

Una vez habilitado, pueden seleccionar los electrodomésticos participantes y, al momento de pagar en una sucursal, informar su DNI en la caja para que se aplique el descuento.

Ofertas 2x1 en Carrefour. Foto: Carrefour

La promoción permite combinar artículos de diferentes categorías. Por ejemplo, un cliente podría comprar una freidora de aire Mandine de $159.800 y una sandwichera de $91.800. En ese caso, siempre que ambos productos participen de la oferta y se cumplan sus condiciones, pagaría únicamente $159.800 por los dos.