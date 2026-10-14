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Carrefour lanzó una promoción 2x1 en electrodomésticos: qué productos se pueden comprar para el Día de la Madre

La cadena de supermercados ofrece descuentos en varios artículos para el hogar. Para aprovechar la promoción, es necesario activar un cupón desde la aplicación. Todos los detalles, en la nota.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Carrefour lanzó una promoción de 2x1 en pequeños electrodomésticos que estará disponible hasta el jueves 15 de octubre. Foto: Canal26.com
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En los últimos días Carrefour lanzó una promoción de 2x1 en pequeños electrodomésticos disponible hasta este jueves y es ideal para aprovechar para el Día de la Madre, que se celebra en Argentina el próximo domingo 18 de octubre.

La oferta incluye una amplia variedad de productos para el hogar, como freidoras de aire, cafeteras, exprimidores, sandwicheras y aspiradoras. Los descuentos se pueden aprovechar tanto en la tienda online como en los hipermercados participantes, según la disponibilidad de cada artículo.

Una de las principales características de la promoción es que permite combinar dos productos diferentes y obtener gratis el de menor precio. Sin embargo, para acceder al beneficio es necesario activar previamente el cupón correspondiente en la aplicación de Carrefour.

Cuáles son los electrodomésticos que Carrefour vende con la promoción 2x1

Según los precios publicados por el supermercado, estos son algunos de los electrodomésticos incluidos en la promoción:

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  • Freidora de aire Mandine de 6 litros: $159.800
  • Cafetera de filtro Bluesky: $47.800
  • Exprimidor eléctrico Bluesky: $39.800
  • Sandwichera Mandine 3 en 1: $91.800
  • Cortabarba recargable Nalk and Rey: $45.900
  • Aspiradora stick 2 en 1 Klindo: $211.900
  • Plancha a vapor Carrefour Home: $99.800
  • Aspiradora Klindo sin bolsa: $163.866
  • Balanza de baño: $39.566
  • Licuadora personal Mandine: $102.900
  • Freidora Mandine de aceite doble: $162.900

Los precios finales pueden variar según la disponibilidad y las condiciones comerciales de cada sucursal.

Ofertas 2x1 en Carrefour.
Ofertas 2x1 en Carrefour. Foto: Carrefour

Cómo activar el descuento 2x1 de Carrefour

Para acceder a la promoción, los clientes deben ingresar a la aplicación de Carrefour y activar el cupón del beneficio antes de realizar la compra.

Una vez habilitado, pueden seleccionar los electrodomésticos participantes y, al momento de pagar en una sucursal, informar su DNI en la caja para que se aplique el descuento.

Ofertas 2x1 en Carrefour.
Ofertas 2x1 en Carrefour. Foto: Carrefour

La promoción permite combinar artículos de diferentes categorías. Por ejemplo, un cliente podría comprar una freidora de aire Mandine de $159.800 y una sandwichera de $91.800. En ese caso, siempre que ambos productos participen de la oferta y se cumplan sus condiciones, pagaría únicamente $159.800 por los dos.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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