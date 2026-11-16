La Noche de las Heladerías 2026: dónde consultar las direcciones de los locales que ofrecerán el 2x1 en todo el país. Foto: Departamento de Comunicación Carpigiani

La Noche de las Heladerías 2026 ya tiene todo listo para una nueva edición y quienes quieran aprovechar el 2x1 podrán consultar qué comercios se suman a la propuesta. Para eso, la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) publicó un mapa interactivo y un listado con las direcciones de los comercios participantes en todo el país.

La décima edición de La Noche de las Heladerías se realizará el miércoles 18 de noviembre, desde las 19 hs. Durante la jornada, más de 500 establecimientos de distintas localidades del país ofrecerán dos cuartos de kilo de helado artesanal por el precio de uno.

La iniciativa se enmarca en la Semana del Auténtico Helado Artesanal, prevista entre el 16 y el 22 de noviembre, un ciclo que busca poner en valor la elaboración artesanal y el trabajo de los maestros heladeros del país.

Se acerca La Noche de Las Heladerías 2026. Foto: Freepik

El mapa de La Noche de las Heladerías 2026

Para facilitar la búsqueda de los comercios, AFADHYA centralizó la información en un mapa digital que permite recorrer las distintas zonas del país y encontrar los establecimientos registrados. Al seleccionar cada punto, se despliega una ficha con datos como el nombre de la heladería, su dirección y localidad, además de teléfonos, horarios y redes sociales cuando esa información está disponible.

La herramienta también permite distinguir si el local confirmó su participación en el 2x1 y si tiene previsto preparar el sabor especial de esta edición.

Cuáles son las heladerías adheridas

Además de la herramienta digital, la asociación difundió un documento con 549 registros de los establecimientos. La información está organizada por regiones y en orden alfabético, lo que permite localizar las heladerías según su ubicación.

El documento contempla nueve regiones. Santa Fe concentra la mayor cantidad de establecimientos, con 211 heladerías, seguida por Gran Buenos Aires, con 119, y Ciudad de Buenos Aires, con 80. En tanto, la provincia de Buenos Aires reúne 62 locales; la región Centro, que comprende Córdoba, Entre Ríos y La Pampa, suma 28; el Norte, integrado por el NOA y el NEA, cuenta con 18; la Patagonia registra 15 y Cuyo, que incluye Mendoza, San Juan y San Luis, tiene 13. Además, el listado incorpora tres establecimientos ubicados en el exterior. En total, son 549 registros.

Qué hay que saber sobre el 2x1 de La Noche de las Heladerías

El beneficio estará disponible desde las 19 del miércoles 18 de noviembre y se extenderá hasta el horario de cierre de cada comercio adherido. La propuesta consiste en adquirir un cuarto de kilo de helado artesanal y recibir una segunda porción de igual tamaño sin pagarla.

De todas formas, las condiciones pueden variar según el establecimiento. Algunos locales podrían establecer límites de promociones por persona o restricciones sujetas a la disponibilidad de productos.

La Noche de las Heladerías se celebrará el miércoles 18 de noviembre de 2026. Foto: Google Gemini.

La edición de este año también tendrá una propuesta especial: maní split, un sabor creado para la ocasión que combina crema de maní tostado, vetas de dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal. La variedad forma parte de la campaña “El sabor de lo nuestro”, con la que AFADHYA busca destacar los ingredientes nacionales, la producción de distintas regiones y el trabajo de los maestros heladeros argentinos.