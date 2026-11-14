20% de descuento en supermercados y hasta $8000 de reintegro en gastronomía: todos los beneficios de Cuenta DNI en noviembre 2026

Todos los descuentos y reintegros que se pueden aprovechar en el mes de noviembre.

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, renovó sus promociones para noviembre de 2026. Durante este mes, los usuarios podrán acceder a descuentos que van del 10% al 40% en distintos rubros, con reintegros semanales y mensuales que varían según el tipo de compra y el establecimiento adherido.

Cuenta DNI se puede disfrutar en el receso invernal Foto: Banco Provincia

Entre los beneficios principales se encuentran el 20% de ahorro en comercios de cercanía, el 40% en ferias y mercados bonaerenses y el 30% en marcas seleccionadas. También continuarán las promociones en supermercados, farmacias, librerías, universidades, veterinarias y estaciones de servicio.

Todos los descuentos con Cuenta DNI en noviembre

El calendario contempla diferentes porcentajes, días de vigencia y límites de devolución. Estas son las condiciones de cada beneficio: