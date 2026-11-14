20% de descuento en supermercados y hasta $8000 de reintegro en gastronomía: todos los beneficios de Cuenta DNI en noviembre 2026

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, renovó sus promociones para noviembre de 2026. Durante este mes, los usuarios podrán acceder a descuentos que van del 10% al 40% en distintos rubros, con reintegros semanales y mensuales que varían según el tipo de compra y el establecimiento adherido.
Entre los beneficios principales se encuentran el 20% de ahorro en comercios de cercanía, el 40% en ferias y mercados bonaerenses y el 30% en marcas seleccionadas. También continuarán las promociones en supermercados, farmacias, librerías, universidades, veterinarias y estaciones de servicio.
Todos los descuentos con Cuenta DNI en noviembre
El calendario contempla diferentes porcentajes, días de vigencia y límites de devolución. Estas son las condiciones de cada beneficio:
- Comercios de cercanía: quienes paguen de lunes a viernes tendrán un ahorro del 20%. La devolución puede llegar a $6.000 por semana, siempre que las compras acumuladas alcancen los $30.000.
- Ferias y mercados bonaerenses: la rebaja será del 40% y estará disponible cualquier día de la semana. Con gastos por $15.000 se podrá recuperar el máximo previsto: $6.000.
- Gastronomía: los consumos realizados durante los sábados y domingos tendrán un descuento del 25%. Para obtener los $8.000 de reintegro semanal será necesario reunir compras por $32.000.
- Pet shops y veterinarias: las compras de los sábados contarán con una bonificación del 30%. Cada usuario podrá recuperar hasta $8.000 por semana, lo que requiere un gasto de más de $26.600.
- Universidades: los locales adheridos dentro de establecimientos universitarios aplicarán una rebaja del 40% durante toda la semana. Con $15.000 de consumo se alcanza la devolución máxima de $6.000.
- YPF Full: quienes utilicen Cuenta DNI los fines de semana podrán obtener un ahorro del 25%. El beneficio permite recuperar hasta $8.000 semanales con compras que sumen $32.000.
- Marcas seleccionadas: Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D’Oro, Balcarce y Le Park formarán parte de la promoción del 30%. El reintegro tendrá un límite de $15.000 mensuales.
- Supermercados: habrá descuentos de hasta el 20% en más de 15 cadenas bonaerenses. Cada empresa establecerá las condiciones, por lo que los límites y requisitos deberán consultarse según el comercio.
- Librerías: las compras de los lunes y martes tendrán una bonificación del 10%. Esta promoción no establece un máximo de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: el ahorro será del 10% los miércoles y jueves, sin una suma máxima de devolución.
- Mostaza: los jueves y viernes se podrá obtener un 25% de descuento al pagar con dinero en cuenta, con un reintegro máximo de $8.000 semanales. También habrá un 30% de descuento para pagos con tarjetas de crédito o débito mediante tecnología NFC, con un tope de $15.000.