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20% de descuento en supermercados y hasta $8000 de reintegro en gastronomía: todos los beneficios de Cuenta DNI en noviembre 2026

Entre los beneficios principales se encuentran el 20% de ahorro en comercios de cercanía, el 40% en ferias y mercados bonaerenses y el 30% en marcas seleccionadas.

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Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia
Todos los descuentos y reintegros que se pueden aprovechar en el mes de noviembre.
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Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, renovó sus promociones para noviembre de 2026. Durante este mes, los usuarios podrán acceder a descuentos que van del 10% al 40% en distintos rubros, con reintegros semanales y mensuales que varían según el tipo de compra y el establecimiento adherido.

Cuenta DNI se puede disfrutar en el receso invernal Foto: Banco Provincia

Entre los beneficios principales se encuentran el 20% de ahorro en comercios de cercanía, el 40% en ferias y mercados bonaerenses y el 30% en marcas seleccionadas. También continuarán las promociones en supermercados, farmacias, librerías, universidades, veterinarias y estaciones de servicio.

Todos los descuentos con Cuenta DNI en noviembre

El calendario contempla diferentes porcentajes, días de vigencia y límites de devolución. Estas son las condiciones de cada beneficio:

  • Comercios de cercanía: quienes paguen de lunes a viernes tendrán un ahorro del 20%. La devolución puede llegar a $6.000 por semana, siempre que las compras acumuladas alcancen los $30.000.
  • Ferias y mercados bonaerenses: la rebaja será del 40% y estará disponible cualquier día de la semana. Con gastos por $15.000 se podrá recuperar el máximo previsto: $6.000.
  • Gastronomía: los consumos realizados durante los sábados y domingos tendrán un descuento del 25%. Para obtener los $8.000 de reintegro semanal será necesario reunir compras por $32.000.
  • Pet shops y veterinarias: las compras de los sábados contarán con una bonificación del 30%. Cada usuario podrá recuperar hasta $8.000 por semana, lo que requiere un gasto de más de $26.600.
  • Universidades: los locales adheridos dentro de establecimientos universitarios aplicarán una rebaja del 40% durante toda la semana. Con $15.000 de consumo se alcanza la devolución máxima de $6.000.
  • YPF Full: quienes utilicen Cuenta DNI los fines de semana podrán obtener un ahorro del 25%. El beneficio permite recuperar hasta $8.000 semanales con compras que sumen $32.000.
  • Marcas seleccionadas: Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D’Oro, Balcarce y Le Park formarán parte de la promoción del 30%. El reintegro tendrá un límite de $15.000 mensuales.
  • Supermercados: habrá descuentos de hasta el 20% en más de 15 cadenas bonaerenses. Cada empresa establecerá las condiciones, por lo que los límites y requisitos deberán consultarse según el comercio.
  • Librerías: las compras de los lunes y martes tendrán una bonificación del 10%. Esta promoción no establece un máximo de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: el ahorro será del 10% los miércoles y jueves, sin una suma máxima de devolución.
  • Mostaza: los jueves y viernes se podrá obtener un 25% de descuento al pagar con dinero en cuenta, con un reintegro máximo de $8.000 semanales. También habrá un 30% de descuento para pagos con tarjetas de crédito o débito mediante tecnología NFC, con un tope de $15.000.
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