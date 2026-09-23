Día de la Madre 2026: cuándo se celebra en la Argentina y por qué la fecha tiene una historia particular

El Día de la Madre es uno de los eventos con mayor impacto en la actividad comercial del país. Foto: Unsplash

Con la llegada de octubre, una de las celebraciones más importantes para las familias argentinas vuelve a ganar protagonismo. El Día de la Madre no solo es una fecha cargada de significado emocional, sino también uno de los eventos con mayor impacto en la actividad comercial del país.

Como cada año, muchas personas buscan saber cuándo se festeja y cuál es el origen de esta tradición que reúne a millones de familias alrededor de una mesa. En 2026, la celebración volverá a ocupar un lugar destacado en el calendario nacional.

¿Cuándo es el Día de la Madre 2026 en Argentina?

En la Argentina, el Día de la Madre se celebra tradicionalmente el tercer domingo de octubre. Por ese motivo, en 2026 la fecha caerá el domingo 18 de octubre.

En la Argentina, el Día de la Madre se celebra tradicionalmente el tercer domingo de octubre. Foto: Unsplash

La jornada suele estar marcada por reuniones familiares, homenajes a las madres y figuras maternas, y almuerzos especiales, además de una intensa actividad comercial impulsada por promociones, descuentos y campañas especiales.

El curioso origen del Día de la Madre en Argentina que pocos conocen

Aunque hoy es una fecha profundamente arraigada en la cultura argentina, sus orígenes están vinculados con una tradición religiosa. La celebración comenzó a tomar forma en 1931, cuando el Papa Pío XI estableció el 11 de octubre como el día de la “Divina Maternidad de María”, en reconocimiento al Concilio de Éfeso, realizado en el año 431.

Poco tiempo después, el gobierno argentino encabezado por José Félix Uriburu adoptó la iniciativa y promovió una jornada especial para homenajear a las madres. Con los años, la tradición evolucionó hasta fijarse definitivamente en el tercer domingo de octubre, una fecha que se mantiene vigente hasta la actualidad.

Por qué el Día de la Madre es una de las fechas con más ventas del año

Más allá de su significado emocional, el Día de la Madre se convirtió en uno de los momentos más importantes para el comercio argentino.

El Día de la Madre se convirtió en uno de los momentos más importantes para el comercio argentino. Foto: Unsplash

Durante las semanas previas, los negocios lanzan promociones especiales enfocadas en la búsqueda del regalo ideal, generando un fuerte movimiento económico en distintos rubros. Entre los sectores más beneficiados se encuentran:

Florerías

Indumentaria

Joyerías

Perfumerías

Restaurantes y servicios gastronómicos

Tecnología

Junto con las fiestas de fin de año, el Día del Padre y el Día del Niño, esta celebración integra el grupo de fechas más relevantes para el consumo interno.

Día de la Madre en el mundo: las fechas cambian según el país

Si bien el homenaje a las madres es una tradición global, no existe una única fecha para celebrarlo. En países como Alemania, Austria, Brasil y Japón, la conmemoración se realiza el segundo domingo de mayo.

En cambio, España mantiene el festejo el primer domingo de mayo, siguiendo la tradición católica asociada al denominado “mes de María”.

En Alemania, Austria, Brasil y Japón, la conmemoración se realiza el segundo domingo de mayo. Foto: Unsplash

Por su parte, varias naciones de Europa del Este unifican el homenaje a las madres con el Día Internacional de la Mujer, celebrado cada 8 de marzo.

En tanto, países como Arabia Saudita, Egipto, Líbano y Marruecos eligen el 21 de marzo, coincidiendo con el comienzo de la primavera en el hemisferio norte.

Más allá de los regalos: por qué sigue siendo una fecha tan importante para las familias

La celebración representa una oportunidad para fortalecer vínculos familiares, agradecer el acompañamiento cotidiano de las madres y compartir momentos de encuentro entre distintas generaciones.

Por eso, año tras año, el tercer domingo de octubre continúa ocupando un lugar especial en la agenda de los argentinos, consolidándose como una de las tradiciones familiares más importantes y emotivas del país.