Beneficios para jubilados de ANSES en supermercados: cómo obtener hasta un 25% de descuento en octubre

Beneficio para jubilados en supermercados. Foto: Pexels/Rollz International

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuentan durante octubre de 2026 con una serie de beneficios para reducir el costo de sus compras en supermercados y comercios adheridos de todo el país.

La propuesta forma parte del programa Beneficios Capital Humano - ANSES, que alcanza a más de 7.000 comercios y cerca de 12.000 puntos de venta. Para acceder no es necesario completar una inscripción previa, aunque se deben cumplir las condiciones establecidas para cada promoción.

El descuento general comienza en el 10% y puede llegar al 15% en determinadas cadenas. Además, en algunos casos es posible combinarlo con promociones bancarias y conseguir un ahorro total de hasta el 25%. Sin embargo, el porcentaje máximo no se aplica automáticamente en todas las operaciones.

Cómo acceder a los descuentos de ANSES en supermercados

El beneficio está destinado a jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES. Para utilizarlo, deben pagar la compra con la tarjeta de débito asociada a la cuenta bancaria en la que reciben la prestación previsional.

Para acceder al beneficio solo se debe pagar con la tarjeta asociada al cobro de ANSES. Foto: Foto generada con IA

No hace falta presentar un cupón ni realizar una gestión adicional. Dependiendo del supermercado, la bonificación puede aplicarse directamente en la línea de cajas o acreditarse posteriormente como un reintegro en la cuenta bancaria.

En este último caso, es recomendable conservar el comprobante de pago hasta verificar que el dinero haya sido devuelto correctamente.

Qué supermercados tienen descuentos para jubilados y pensionados

Las promociones disponibles durante octubre presentan diferencias en sus porcentajes, días de vigencia y límites de reintegro. Estas son las principales cadenas adheridas:

Disco, Jumbo y Vea: ofrecen un 10% de descuento de lunes a jueves en todos los rubros, incluidas las carnes. También contemplan un 20% adicional en artículos de perfumería y limpieza, sin tope de compra.

Coto: aplica una rebaja del 10% de lunes a jueves, sin límite de compra.

Josimar: brinda un 15% de descuento los martes y sin tope.

Toledo: ofrece un 15% de ahorro los jueves, sin límite de compra.

La Anónima: cuenta con un 10% de descuento sin tope.

Super CAS y FASA: aplican una rebaja del 10% los lunes y martes, sin tope de compra.

Carrefour: ofrece un 10% de descuento, con un límite de compra de $35.000.

ChangoMás: aplica un 10%, con un máximo de $1.000 por operación y un límite mensual de $15.000.

Día: dispone de un reintegro del 10% los lunes, con un máximo de $2.000 por transacción.

Las condiciones pueden variar según la localidad, la sucursal y la modalidad de compra. Por ese motivo, es aconsejable comprobar previamente si el establecimiento elegido participa de la promoción.

Cómo alcanzar un ahorro de hasta el 25%

El ahorro más alto surge de la combinación del beneficio general con promociones ofrecidas por las entidades bancarias en las que los jubilados y pensionados reciben sus haberes.

Por ejemplo, una rebaja del 10% o del 15% en el supermercado podría acumularse con otro reintegro bancario. De esa manera, el descuento total puede llegar al 25% en determinadas compras.

No obstante, la posibilidad de acumular beneficios depende de las bases y condiciones de cada comercio y banco. Algunas promociones no son compatibles entre sí o contemplan límites semanales y mensuales.

Antes de pagar, conviene verificar:

El día de vigencia del descuento.

Los productos incluidos y excluidos.

El monto mínimo de compra.

El límite de reintegro por operación.

El tope mensual disponible.

La posibilidad de acumular promociones.

El plazo previsto para recibir la devolución.

Qué productos están incluidos en el beneficio

La cobertura depende de cada cadena. Algunas promociones alcanzan a todos los rubros, mientras que otras pueden excluir productos determinados o establecer beneficios superiores en categorías específicas.

En el caso de Disco, Jumbo y Vea, el descuento general incluye la compra de carnes. A su vez, los productos de limpieza y perfumería tienen una bonificación adicional del 20%, según las condiciones informadas para octubre.

También es importante revisar si la promoción se encuentra disponible en compras presenciales, operaciones realizadas por Internet o pedidos enviados a domicilio, ya que las reglas pueden cambiar según el canal utilizado.

Qué hacer si el reintegro no aparece en la cuenta

Cuando el descuento no se aplica directamente en la caja, la devolución puede demorar algunos días en reflejarse en los movimientos bancarios. El plazo exacto dependerá de las condiciones establecidas por cada entidad.

Si el reintegro no aparece una vez superado ese período, el beneficiario deberá contar con el comprobante de compra y revisar que haya utilizado la tarjeta vinculada a la cuenta previsional.

También será necesario comprobar que la operación fue realizada durante un día habilitado, en un comercio adherido y sin superar los límites correspondientes.