Fue a comer a Elena, el restaurante del Four Seasons, y el ticket se viralizó: cuánto gastó y qué consumió

Elena opera como el espacio gastronómico del Four Seasons en Recoleta. Foto: Redes sociales

Un cliente que comió en Elena, el restaurante del Four Seasons Hotel Buenos Aires, difundió el comprobante de una comida que incluyó una milanesa de centro por $95.000, uno de los platos más costosos de su categoría en el país. El ticket, fechado el 1 de octubre de 2026, registró un gasto total de $258.900 por ocho consumos.

El establecimiento está ubicado en el barrio porteño de Recoleta y forma parte de la propuesta gastronómica de uno de los hoteles cinco estrellas más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires. Su carta se caracteriza por los cortes de carne premium y los procesos de maduración que buscan potenciar el sabor y la textura.

La milanesa fue el consumo de mayor valor de la cuenta y representó cerca del 37% del total abonado. Sin embargo, el importe final también incluyó entradas, bebidas, vino y postre.

El ticket detallado, con los precios de lo que consumió el cliente. Foto: Mark Mool/Google Maps

Qué pidió el cliente y cuánto pagó por cada consumo

El comprobante corresponde a una mesa para una persona y detalla ocho consumos. Además de la milanesa de centro, el cliente pidió arancini neri, agua, un soufflé volcán y dos copas de vino.

Los precios registrados fueron los siguientes:

Milanesa de centro: $95.000.

Arancini neri: $29.000.

Agua: $6.000.

Soufflé volcán: $25.900.

Copa de Imagináte Torrontés: $26.000.

Copa de Tacuil RD: $45.000.

El ticket consignó un total de $258.900, abonado con tarjeta Mastercard. La combinación de platos y bebidas explica que el gasto final haya superado ampliamente el precio de la milanesa por sí sola.

Cuánto cuesta una milanesa en Elena frente al promedio de CABA

El precio de $95.000 contrasta con los valores relevados en restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires. Según el Índice Milanesa con Papas Fritas elaborado por iCiudad, en junio de 2026 una milanesa de ternera con guarnición costaba, en promedio, $26.014.

A partir de esa referencia, la milanesa de Elena equivale a aproximadamente 3,65 milanesas con papas fritas al precio promedio porteño.

La comparación debe contemplar que se trata de propuestas gastronómicas diferentes. El indicador de iCiudad releva platos de restaurantes tradicionales, mientras que Elena trabaja con cortes seleccionados y carne madurada en seco dentro de un hotel de lujo.

El mismo relevamiento estimó que el salario promedio mensual porteño permitía comprar 97,8 milanesas con guarnición en junio. Tomando ese parámetro, los $95.000 del plato de Elena representan alrededor del 3,7% de ese ingreso mensual promedio.

Cuánto aumentaron los precios de restaurantes en Buenos Aires

El valor del plato también se conoce en un contexto de aumentos en los precios de los servicios gastronómicos. De acuerdo con el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, los alimentos y las bebidas preparados fuera del hogar registraron en septiembre de 2026 una suba mensual del 2%, una variación acumulada del 20,6% desde diciembre y un incremento interanual del 32,2%.

¿Cuánto cuesta una milanesa en promedio en un restaurante de CABA? Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Por su parte, la división Restaurantes y hoteles del Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) avanzó un 1,1% mensual en septiembre, acumuló un aumento del 19,1% en los primeros nueve meses del año y registró una variación interanual del 30,1%. El ticket de Elena permite observar el precio de una preparación de alta gama en ese escenario.