Cucinetta, restaurante de las hijas de Donato de Santis Foto: @cucinetta__

Francesca y Raffaella de Santis, hijas del reconocido chef Donato de Santis, dieron un paso propio en el mundo gastronómico con la apertura de Cucinetta, un restaurante ubicado en el barrio porteño de Belgrano que combina la tradición de la cocina italiana con una propuesta moderna y una estética cuidada. El proyecto busca reinterpretar los sabores familiares heredados de su padre a través de una mirada fresca y contemporánea.

El restaurante abrió sus puertas el pasado 16 de julio y cuenta con el acompañamiento del célebre cocinero. Su nombre, que en italiano significa “pequeña cocina”, refleja el espíritu íntimo del lugar. A través de las redes sociales, Francesca y Raffaella contaron que la iniciativa surgió del deseo de crear un espacio propio que honrara sus raíces italianas y, al mismo tiempo, expresara su identidad gastronómica.

Cucinetta, restaurante de las hijas de Donato de Santis Foto: @cucinetta__ en Instagram

Dónde queda Cucinetta, el restaurante de las hijas de Donato de Santis

Cucinetta se ubica en el barrio de Belgrano, donde busca combinar una estética de lo mejor de las tradicionales trattorias italianas con un diseño contemporáneo. La propuesta gastronómica del lugar presenta un amplio menú con opciones de desayuno, almuerzo, merienda y cena; cubre las 4 comidas diarias.

En cuanto a su carta, en ella se ven combinados clásicos de la pastelería como el cheesecake y la torta red velvet, con alternativas modernas e inspiraciones gluten free, pensadas para que todos puedan disfrutar de la comida en aquel lugar.

a propuesta gastronómica del lugar presenta un amplio menú con opciones de desayuno, almuerzo, merienda y cena; cubre las 4 comidas diarias. Foto: @cucinetta__ en Instagram

De esta forma, Francesca y Raffaella de Santis inauguran un nuevo capítulo profesional en sus vidas, honrando el legado gastronómico de su familia aportando una identidad propia. Su idea es que Cucinetta sea un nuevo punto de encuentro para los amantes de la cocina en la Ciudad de Buenos Aires.

La historia detrás del proyecto de Francesca y Raffaella de Santis

En una publicación en la red social Instagram, Francesca y Raffaella contaron la historia de cómo construyeron aquel ansiado proyecto entre hermanas. “Cucinetta nace como la versión mas joven, fresca y contemporáneana del universo gastronómico que nos acompaña desde siempre. Y también un poco como la forma de hacer las cosas a nuestra manera”, comienza diciendo el mensaje.

“Cucinetta nace como la versión mas joven, fresca y contemporáneana del universo gastronómico que nos acompaña desde siempre", dicen Francesca y Raffaella. Foto: @Cucinetta_

Y agregan: “Crecimos entre cocinas, restoranes, eventos, pero sobre todo cocinando. La hospitalidad siempre fue parte de nuestra casa; recibir, cocinar y compartir siempre fue nuestra forma de demostrar cariño. Queremos que Cucinetta sea el lugar al que siempre quieras volver. Para un café, un almuerzo, una copa o una charla larga y quedarte un rato más de lo que pensabas.”

Francesca y Raffaella di Santis de pequeñas. Foto: @Cucinetta_

“Esto es un poco de lo que va el universo Cucinetta. De lo demás ya se van a ir enterando. Los esperamos muy ansiosas”, finalizan diciendo las hermanas que firman “Fran y Raffa”.

“Esto es un poco de lo que va el universo Cucinetta. De lo demás ya se van a ir enterando. Los esperamos muy ansiosas”, finalizan diciendo las hermanas que firman “Fran y Raffa”. Foto: @Cucinetta_

Cómo es el menú de Cucinetta en el corazón de Belgrano

La propuesta gastronómica de Cucinetta es amplia ya que abarca el desayuno, almuerzo, merienda y cena. Incluye los platos más clásicos como medialunas, cookies y carrot cake, combinados con alternativas más propias y originales, tales como un laminado de pistacho y la danesa de fruta.

En cuanto a las opciones saladas, presentan distintas innovaciones:

Cartoccio : incluye la pesca del día, vegetales baby una vinagreta cítrica.

Bollywood: incluye curry de pollo o tofu con arroz y hierbas.

La propuesta incluye opciones sin gluten para aquellas personas que deban comer platos sin TACC por cuestiones de salud o preferencias personales.

El diseño interior: madera, cocina abierta y espíritu de trattoria

La propuesta estética de Cucinetta va más allá de los platos que llegan a la mesa. Cada rincón del restaurante transmite esa unión entre las raíces italianas y una mirada actual que Francesca y Raffaella buscaron imprimirle al proyecto desde sus inicios.

El salon principal se compone de una cocina abierta hecha de materiales nobles donde predomina la madera, la iluminación cálida y una decoración minimalista.

Por fuera, el local luce una imagen sobria y refinada, con detalles arquitectónicos en tonos claros y amplios ventanales vestidos con cortinas de lino de colores neutros. El nombre del restaurante, escrito con una elegante tipografía manuscrita, evoca el encanto de las tradicionales trattorias de Italia y refuerza el carácter familiar del espacio.

En la entrada, unas pocas mesas sobre la vereda, acompañadas por manteles blancos y pequeños arreglos de tulipanes rojos, aportan un aire cálido y encantador. Foto: @cucinetta__

En la entrada, unas pocas mesas sobre la vereda, acompañadas por manteles blancos y pequeños arreglos de tulipanes rojos, aportan un aire cálido y encantador. Ya en el salón, la cocina a la vista se convierte en una de las grandes protagonistas, permitiendo que los comensales observen de cerca la elaboración de cada receta y el movimiento constante del equipo.

Las superficies de madera, los detalles metálicos y una iluminación tenue con destellos dorados contribuyen a generar una atmósfera íntima y acogedora. Al mismo tiempo, la combinación de materiales nobles, estructuras de hierro y telas en tonos claros logra una armonía que fusiona la esencia clásica de las casas italianas con recursos propios del diseño contemporáneo.