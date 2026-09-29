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Así es el mejor restaurante de Estados Unidos en 2026: un menú caribeño de 150 dólares y cocina abierta para 125 comensales

Kabawa se fundó en 2025 en el antiguo local de Momofuku Ko. Detrás de este proyecto se encuentra el chef barbadense Paul Carmichael. El restaurante emplea a unas 50 personas y la elaboración diaria del menú requiere de ocho horas y media de trabajo.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Kabawa, elegido como el mejor restaurante de Estados Unidos en 2026.
Kabawa, elegido como el mejor restaurante de Estados Unidos en 2026. Foto: Instagram barkabawa
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En una ciudad donde la competencia gastronómica es feroz y las aperturas de alto nivel se multiplican cada año, un restaurante inspirado en los sabores del Caribe logró alcanzar la cima de la escena culinaria estadounidense. Se trata de Kabawa, el exclusivo espacio ubicado en el East Village de Manhattan que fue distinguido como el mejor restaurante de Estados Unidos en 2026, un reconocimiento que consolidó el prestigio de la propuesta liderada por el chef barbadense Paul Carmichael.

El restaurante funciona en el antiguo local de Momofuku Ko, en 8 Extra Place, y recibe cada noche a unos 125 comensales. Allí ofrece un menú de tres pasos con un precio fijo de 150 dólares ($260.077,50) por persona, sin incluir bebidas, impuestos ni propinas, en una experiencia diseñada para transportar los sabores de Barbados y del Caribe al corazón de Nueva York.

El mejor restaurante de Estados Unidos está en Nueva York y apuesta por la cocina caribeña

Detrás del proyecto se encuentra Carmichael, una figura reconocida dentro del universo gastronómico de Momofuku. Tras desarrollar buena parte de su carrera en distintos restaurantes de la cadena y dirigir el exitoso Momofuku Seiōbo, en Sídney, el chef decidió crear un espacio que reflejara sus raíces, su historia y la identidad culinaria de su país natal.

Paul Carmichael (izquierda), el chef barbadense y cerebro del restaurante caribeño Kabawa. Foto: Instagram barkabawa

Quiero que todos puedan ser ellos mismos”, resumió al explicar la filosofía que guía el funcionamiento de Kabawa. Esa visión se refleja tanto en el ambiente del restaurante como en una cocina que combina técnicas contemporáneas con recetas y productos profundamente vinculados al Caribe.

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La intención del chef es ofrecer una mirada moderna sobre la gastronomía de Barbados sin perder de vista las tradiciones que marcaron su formación profesional y cultural.

Cómo funciona Kabawa: 50 empleados, cocina abierta y más de 200 kilos de carne por semana

La experiencia no se limita a los platos. Kabawa cuenta con una cocina abierta que permite a los visitantes observar en tiempo real el trabajo del equipo durante el servicio. Esa transparencia forma parte de una propuesta que busca acercar a los comensales al proceso creativo detrás de cada preparación.

Kabawa cuenta con una cocina abierta que permite a los visitantes observar en tiempo real el trabajo. Foto: Instagram barkabawa

La estructura operativa también llama la atención por su magnitud. El restaurante emplea a unas 50 personas y la elaboración diaria del menú requiere alrededor de ocho horas y media de trabajo.

Las cifras de consumo reflejan el ritmo de la cocina: cada semana se utilizan aproximadamente 204 kilogramos de carne, 45 kilogramos de cabra, 23 kilogramos de lubina y cerca de 7 kilogramos de ajíes habaneros, uno de los ingredientes más representativos de la identidad gastronómica del lugar.

El menú, disponible de martes a sábado entre las 17:30 y 22:00 horas, incluye diferentes opciones de entrada, plato principal y postre por un precio único. Entre los ingredientes protagonistas aparecen pescados, mariscos, cerdo, cabra y vegetales, siempre acompañados por especias y ajíes que aportan el sello característico de la cocina caribeña.

El men incluye diferentes opciones de entrada, plato principal y postre por un precio único. Foto: Instagram barkabawa

Premios, rankings y críticas perfectas: por qué todos hablan de Kabawa

El éxito del restaurante no pasó inadvertido para la crítica especializada. La prestigiosa revista Food & Wine lo eligió como el mejor restaurante de Estados Unidos de 2026 en los Global Tastemakers Awards, uno de los reconocimientos más importantes de la industria gastronómica.

La distinción se sumó a otros logros obtenidos a lo largo del año. Kabawa también fue incluido entre los 100 mejores restaurantes de Nueva York de 2026 por The New York Times y alcanzó el puesto número 14 en el ranking North America’s 50 Best Restaurants 2026, consolidando su lugar entre las mesas más prestigiosas del continente.

Kabawa logró convertir los sabores tradicionales de Barbados en una referencia de la alta cocina contemporánea. Foto: Instagram barkabawa

La valoración positiva se replica entre los clientes. En Tripadvisor, donde figura como Bar Kabawa, mantiene una calificación perfecta de 5 sobre 5 estrellas. Entre las reseñas más destacadas aparecen comentarios que describen la visita como un auténtico “viaje al Caribe dentro de Nueva York”.

En una de las capitales gastronómicas más competitivas del planeta, Kabawa logró convertir los sabores tradicionales de Barbados en una referencia de la alta cocina contemporánea. Con una propuesta auténtica, innovadora y ligada a sus raíces, Carmichael consiguió que un rincón del Caribe se transformara en el restaurante más celebrado de Estados Unidos.

RestauranteGastronomíaNueva York
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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