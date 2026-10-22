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El consumo volvió a caer: mostró un fuerte retroceso en agosto en supermercados y mayoristas

Los datos se desprenden de los informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Dichos datos confirman la retracción acumulada del año.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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El consumo en Argentina.
El consumo en Argentina. Foto: NA
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Las ventas en los supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras mostraron una nueva disparidad durante agosto: en los dos primeros sufrieron una contracción superior al 3%, mientras que el último registró un avance.

Los datos se desprenden de los informes relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre las ventas de los distintos comercios.

Supermercados

En agosto, las ventas en los supermercados cayeron 3,7% contra el mismo mes del último año, siendo la segunda peor caída en lo que va de 2026 (a la par con la de abril) y quedando por detrás de marzo (-5,1%).

En el acumulado del año la baja se expandió y cerró los primeros ocho meses del año con una contracción del 2,8%.

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De esta manera, el rubro entabló su octavo mes consecutivo con un retroceso en las ventas. La última vez que cerró con un aumento había sido en diciembre último, cuando el indicador subió 0,5% interanual.

A su vez, contra julio mostraron un retroceso de 0,8%, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 0,3% respecto al mes anterior.

Mujer mayor usando un andador eligiendo productos en un pasillo de supermercado.
Beneficio para jubilados en supermercados. Foto: Pexels/Rollz International

Las ventas totales a precios corrientes fueron de $2.616 millones, un incremento de 24,2% interanual, en donde la venta promedio por metro cuadrado (m²) fue de $787.964.

“Carnes” volvió a ser el grupo con el mayor aumento interanual, con el 38,5%, seguido por “Verdulería y frutería” (32,6%), “Artículos de limpieza y perfumería” (25,6%) y “Alimentos preparados y rotisería” (25,1%).

Respecto a los medios de pago, las tarjetas de crédito continúan abarcando el mayor porcentaje de las ventas totales: recaudaron $1.125 millones y representaron el 43% de los medios de pago.

Tarjetas de débito
Tarjetas de débito
  • Tarjetas de débito: $625 millones, el 23,9% de las ventas totales.
  • Efectivo: $443 millones, el 17% de las ventas totales.
  • Otros medios de pago: $422 millones, el 16,1% de las ventas totales.

El ticket promedio subió 15,8% interanual y alcanzó los $35.569 por compra.

Mayoristas

Las ventas en los autoservicios mayoristas cayeron 3,6% en la medición interanual y encadenaron el séptimo mes consecutivo a la baja desde enero de este año. El acumulado enero-agosto se contrajo un 2,9%.

Se trató de la tercera mayor caída del año, por detrás de abril (5%) y marzo (7,2%).

A su vez, perdieron contra julio (-1,2%) y el índice de la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 0,4% respecto al mes anterior.

En este segmento, las ventas totales sumaron $395 millones (+23,7% interanual) con una venta promedio de $421.092 por m².

Inflación, compras. Foto: REUTERS

Los grupos de artículos con los aumentos más significativos fueron “Verdulería y frutería” (35,5%), “Lácteos” (30,2%), “Almacén” (29,8%) y “Carnes” (29,1%).

En los canales de venta, la opción de pagar con otros medios de pago que no sean los tradicionales (como pueden ser las transferencias o cobros con QR) recaudó la mayor parte de las ventas totales, con $129 millones y un porcentaje del 32,7%.

  • Tarjeta de crédito: $106 millones, el 26,8% de las ventas totales.
  • Efectivo: $98 millones, el 24,8% de las ventas totales.
  • Tarjeta de débito: $62 millones, el 15,7% de las ventas totales.

El ticket promedio subió 29% interanual y alcanzó los $47.067 por compra.

Shoppings

Por último, los centros de compra fueron la excepción y subieron sus ventas 3,7% interanual. Fue la segunda mayor expansión de 2026, quedando por detrás del 11,9% registrado en mayo. Sin embargo, el acumulado del año cerró con una variación negativa de 1,2%.

Respecto a julio, también subieron 3,3%, mientras que el índice serie tendencia-ciclo se mantuvo estable sin variaciones.

Las ventas totales alcanzaron los $698 millones (+24,3% interanual) y la venta promedio por m² fue de $668.334.

De acuerdo al informe del INDEC, la región de la Patagonia anotó la mayor suba interanual en sus ventas (+32,2%), totalizando $36.579 millones.

  • Ciudad Autónoma de Buenos Aires: $205.435 millones (+31,6% interanual).
  • Región Cuyo: $47.567 millones (+23,9% interanual).
  • Región Norte: $34.601 millones (+21,9% interanual).
  • Gran Buenos Aires: $229.711 millones (+20,4% interanual).
  • Región Pampeana: $144.669 millones (+20,1% interanual).
ConsumoINDECEconomía argentina
Matias Greisert
Matias Greisert

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