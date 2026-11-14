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Black Week Mayorista 2026: cuándo es y qué productos tendrán descuentos en 200 comercios

La última edición del año contará con promociones en alimentos, bebidas, perfumería y artículos de limpieza. Participarán unos 200 locales de todo el país, con ofertas en sucursales físicas y tiendas online.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Descuentos en mayoristas.
Descuentos en mayoristas. Foto: NA
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El canal mayorista lanzó una nueva semana de descuentos para impulsar el consumo antes de fin de año. Del 16 al 23 de noviembre se realizará la última edición de 2026 del Black Week Nacional Mayorista, con promociones en alimentos, bebidas, perfumería y artículos de limpieza en comercios de todo el país.

La campaña, organizada por la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), reunirá a unos 200 locales con ventas presenciales y online. Durante ocho días, los establecimientos adheridos ofrecerán ofertas especiales en productos de consumo masivo, tanto para comerciantes como para consumidores particulares.

La iniciativa busca generar nuevas oportunidades de compra en un contexto en el que el consumo todavía no logra consolidar su recuperación. Además, apunta a los pequeños negocios que necesitan conseguir mejores precios para abastecer sus góndolas y sostener su competitividad.

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Descuentos en mayoristas.

Black Week Mayorista 2026: qué productos tendrán descuentos

La última edición del año del Black Week Nacional Mayorista incluirá promociones en distintas categorías de consumo cotidiano. Entre los rubros alcanzados se encuentran:

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Cuenta DNI. Foto: NA.
  • Alimentos: productos de consumo masivo y artículos de la canasta básica.
  • Bebidas: opciones con y sin alcohol.
  • Perfumería: artículos de higiene personal y cosmética.
  • Limpieza: productos para el hogar y el lavado de ropa.

Los descuentos estarán disponibles en los aproximadamente 200 establecimientos adheridos, tanto en sus puntos de venta físicos como en sus canales de comercialización online.

Las ventas mayoristas siguen en retroceso

El lanzamiento de la campaña se produce en un escenario complicado para el sector. Los últimos datos de Scentia difundidos por CADAM muestran que la recuperación del consumo masivo todavía no consigue consolidarse.

En septiembre, el volumen de ventas cayó 1,2% interanual y 1% respecto de agosto. Además, durante los primeros nueve meses de 2026, la contracción acumulada alcanzó el 2,7%.

El comportamiento fue dispar entre las distintas categorías. Mientras los productos de alimentación registraron una mejora interanual del 1,7%, otros rubros tuvieron resultados negativos:

  • Perecederos: caída del 6,2%.
  • Limpieza de ropa y hogar: baja del 4,4%.
  • Productos para desayuno y merienda: retroceso del 4,2%.

La situación fue todavía más desfavorable en el canal mayorista. Sus ventas disminuyeron 6,7% respecto de agosto y varias categorías registraron fuertes retrocesos interanuales.

Las bebidas sin alcohol encabezaron las bajas, con una caída del 21,1%. Detrás quedaron los productos de higiene y cosmética, con un retroceso del 9%, y los perecederos, con una disminución del 8,6%.

Frente a este escenario, las promociones se convirtieron en una herramienta central para atraer compradores y recuperar el volumen de operaciones. Desde el sector señalaron que los consumidores esperan oportunidades y ofertas para concretar sus compras.

A quiénes alcanza el Black Week Nacional Mayorista

La iniciativa está dirigida tanto a consumidores particulares como a comerciantes que utilizan el canal mayorista para abastecer sus negocios.

Precios mayoristas
Descuentos en mayoristas.

Entre los principales destinatarios se encuentran almacenes, kioscos, autoservicios y perfumerías, que dependen de los precios de compra para definir sus márgenes comerciales y los valores que trasladan al público.

Según las estimaciones del sector, el canal tradicional representa hasta el 55% de las ventas de consumo masivo, mientras que las compras directas de los hogares en mayoristas pueden alcanzar el 10% de su gasto.

De esta manera, el Black Week Nacional Mayorista busca generar movimiento en toda la cadena comercial y ofrecer alternativas para quienes necesitan cuidar el presupuesto. La edición del 16 al 23 de noviembre será la última oportunidad del año para aprovechar las promociones de esta campaña.

DescuentosConsumo
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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