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David Vázquez, mecánico: “Una presión inadecuada en los neumáticos puede influir un 20% más en el consumo de nafta”

El experto explicó cómo una presión incorrecta en los neumáticos puede disparar el gasto de combustible y dio consejos clave para ahorrar en cada viaje.

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David Vázquez, mecánico: “Una presión inadecuada en los neumáticos puede influir un 20% más en el consumo de nafta”.
David Vázquez, mecánico: “Una presión inadecuada en los neumáticos puede influir un 20% más en el consumo de nafta”. Foto: Foto: Gemini
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El gasto de nafta es una de las principales preocupaciones de quienes manejan todos los días. Según el mecánico especializado en combustible de autos David Vázquez, un simple descuido puede hacer que el consumo aumente hasta un 20%: la presión incorrecta en los neumáticos.

Vázquez remarcó que este es el error más común y costoso para el bolsillo. “Una presión inadecuada te puede influir en un 20% más en el consumo de nafta”, advirtió el especialista.

Cuando las ruedas no tienen la presión ideal, el contacto con el asfalto es mayor, lo que genera más fricción y obliga al motor a trabajar de más. El resultado: más combustible gastado. La buena noticia es que este problema se soluciona fácilmente controlando la presión en cualquier estación de servicio.

Cómo controlar la presión de los neumáticos y ahorrar combustible

El mecánico recomendó seguir siempre las indicaciones del fabricante, que suelen estar en una etiqueta en la puerta del conductor o en la tapa del tanque. Además, aconsejó medir la presión con un manómetro al menos una vez por mes y antes de salir a la ruta.

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Saber la presión correcta de los neumáticos es clave.
Saber la presión correcta de los neumáticos es clave. Foto: Foto: Gemini

Es importante hacer el control con las gomas frías, antes de empezar a manejar, y no olvidarse de revisar también la rueda de auxilio.

Otros consejos para gastar menos nafta según el especialista

Además de mantener los neumáticos en condiciones, Vázquez elaboró una lista de hábitos que ayudan a reducir el consumo:

  • Evitar cargar el baúl con objetos innecesarios: cuanto más peso, mayor gasto de combustible.
  • Anticipar las frenadas y evitar arranques bruscos: los movimientos suaves ayudan a que el motor trabaje mejor.
  • Calentar el motor unos minutos antes de salir: esto favorece el rendimiento.
  • Realizar un buen mantenimiento: aceites, filtros y neumáticos en buen estado son clave para que el motor funcione correctamente.

“Ahorrar combustible no es magia, es hacer las cosas bien”, resumió Vázquez.

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