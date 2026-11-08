Nuevo outlet en Buenos Aires: más de 30 marcas, descuentos y entrada gratis por tiempo limitado

Nuevo outlet en La Rural. Foto: Magnific

En un contexto de consumo que todavía no logra recuperarse, un nuevo outlet llega a la Ciudad de Buenos Aires con más de 30 marcas de indumentaria, calzado y accesorios, entre ellas Adidas, Nike, Puma y Levi’s. El evento se realizará durante noviembre en La Rural, tendrá entrada gratuita y ofrecerá promociones especiales durante apenas 15 días.

Se trata de una nueva edición de Re!Outlet, que regresará al predio de Palermo con una propuesta especial en formato flash. Los consumidores podrán encontrar productos de primeras marcas con precios promocionales, aunque todavía no se informaron los porcentajes de descuento.

Outlet en La Rural. Foto: redes

Cuándo abre el nuevo outlet en La Rural y cuáles son los horarios

El evento funcionará del 5 al 20 de noviembre en La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante esas dos semanas, los visitantes podrán recorrer los locales de las distintas marcas y aprovechar las promociones disponibles.

Los datos principales para quienes quieran visitar el outlet son:

Fecha: del 5 al 20 de noviembre .

Lugar: La Rural, Ciudad de Buenos Aires .

Horario: de 12 a 20 .

Entrada: gratuita .

Duración: 15 días.

Además, la organización adelantó que habrá promociones bancarias, aunque todavía no publicó las condiciones ni los descuentos específicos. La información se actualizará a través de las redes sociales y el sitio oficial de Re!Outlet.

Qué marcas participan del Re!Outlet de noviembre

La nueva edición contará con más de 30 marcas reconocidas de indumentaria, zapatillas, accesorios y productos de distintos segmentos.

Entre las firmas confirmadas aparecen Adidas, Nike, Puma, Levi’s, Hoka, UGG, Carter’s, 47 Street, Mimo & Co, Cheeky, La Martina, Cardón, Portsaid, Lee, Wrangler, Brooksfield y Mistral.

También participarán otras marcas como Ver, Caro Cuore, Indian, Perramus, Equus, Rochas, Boardriders, Garçon García, Kongo, Drims, Top White, Bolivia, Queen Juana, Animal y Magic.

La propuesta apunta a consumidores que buscan productos de primeras marcas a precios más accesibles y quieren aprovechar las promociones antes de que termine el evento.

El consumo no despega y los outlets ganan protagonismo

La llegada del outlet se produce en un escenario de demanda debilitada. Según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el consumo de los hogares cayó 0,8% interanual en septiembre, mientras que la variación mensual desestacionalizada fue de apenas 0,05%.

El consumo de ropa volvió a caer.

El rubro de indumentaria y calzado también mostró dificultades, con una contracción estimada del 1,5% interanual.

En este contexto, los outlets se consolidaron como una alternativa para las marcas que buscan impulsar las ventas y para los consumidores que intentan cuidar sus ingresos. La posibilidad de encontrar ropa y zapatillas de primeras marcas con descuentos convierte a estos eventos temporales en una opción atractiva para comprar durante noviembre.