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Tarjeta Alimentar en noviembre de 2026: cuánto cobran AUH, embarazadas y madres de siete hijos

Cuáles son los montos de los pagos de Anses a las familias con AUH, las embarazadas y las madres de siete hijos al sumar todos los beneficios.

Redacción Sociedad
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Los montos de la Tarjeta Alimentar para noviembre 2026.
Los montos de la Tarjeta Alimentar para noviembre 2026. Foto: mdssde.gob.ar
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La Tarjeta Alimentar mantendrá sus montos en noviembre de 2026, pese al aumento del 1,93% previsto para las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El beneficio continuará pagando hasta $149.425, según la cantidad de hijos, y se acreditará automáticamente a las familias que cumplan con los requisitos.

Además, la AUH, la Asignación por Embarazo y las Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán nuevos valores.

Tarjeta Alimentar: cuáles son los montos en noviembre de 2026

El Ministerio de Capital Humano mantendrá congelados los importes de la Tarjeta Alimentar durante noviembre. A diferencia de las prestaciones de Anses, este subsidio no está alcanzado por la fórmula de movilidad mensual, por lo que sus valores no se actualizan con la inflación.

Tarjeta Alimentar. Foto: NA.
Tarjeta Alimentar.

Los montos que cobrarán las familias serán los siguientes:

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Asignación Universal por Hijo (AUH). Fotos: ANSES.

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Asignación Universal por Hijo, ANSES. Foto: ANSES.
  • Familias con un hijo: $72.250.
  • Familias con dos hijos: $113.299.
  • Familias con tres o más hijos: $149.425.

El beneficio está destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos. En este último caso, deben tener hijos menores de hasta 17 años inclusive o hijos con discapacidad a cargo.

La asignación se otorga de manera automática mediante el cruce de información entre Capital Humano y Anses. Por lo tanto, no es necesario realizar una inscripción específica para acceder al subsidio.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobrará por hijo

En noviembre, la AUH aumentará de $156.588 a $159.611 por hijo, como consecuencia de la actualización del 1,93%. Sin embargo, Anses retiene habitualmente el 20% de la prestación hasta que se acredita el cumplimiento de los controles y requisitos correspondientes.

De esta manera, el pago directo será de $127.688,80 por hijo. Al sumar la Tarjeta Alimentar, los ingresos mensuales de las familias quedarán de la siguiente manera:

  • Familias con un hijo: cobrarán $127.688,80 de AUH y $72.250 de Tarjeta Alimentar, por un total de $199.938,80.
  • Familias con dos hijos: recibirán $255.377,60 de AUH y $113.299 de Tarjeta Alimentar, con un total de $368.676,60.
  • Familias con tres hijos: percibirán $383.066,40 de AUH y $149.425 de Tarjeta Alimentar, por un total de $532.491,40.
  • Familias con cuatro hijos: cobrarán $510.755,20 de AUH y $149.425 de Tarjeta Alimentar, con un total de $660.180,20.
  • Familias con cinco hijos: recibirán $638.444 de AUH y $149.425 de Tarjeta Alimentar, por un total de $787.869.
  • Familias con seis hijos: percibirán $766.132,80 de AUH y $149.425 de Tarjeta Alimentar, con un total de $915.557,80.

Estos cálculos contemplan el cobro del 80% de la AUH por cada hijo. No obstante, existen casos en los que Anses puede liquidar el 100% de la prestación para niños de hasta cinco años cuando verifica automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios y de vacunación exigidos.

Asignación por Embarazo: cuánto se cobrará con la Tarjeta Alimentar

Las titulares de la Asignación por Embarazo también recibirán el incremento del 1,93% en noviembre. El monto total de la prestación llegará a $159.611, aunque el pago directo habitual será de $127.688,80 por la retención del 20%.

Además, las beneficiarias pueden acceder a la Tarjeta Alimentar y al Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que aumentará a $60.203.

La liquidación conjunta de estos beneficios será la siguiente:

  • Asignación por Embarazo: $127.688,80.
  • Tarjeta Alimentar: $72.250.
  • Complemento Leche: $60.203.
  • Total mensual a cobrar: $260.141,80.

El Complemento Leche se acredita automáticamente a las beneficiarias que reúnen las condiciones establecidas por el programa.

PNC para madres de siete hijos: cuánto se cobrará en noviembre

Las titulares de las Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos también podrán recibir la Tarjeta Alimentar, siempre que tengan menores de hasta 17 años inclusive o hijos con discapacidad que cumplan con los requisitos del programa. En noviembre, el haber mensual de esta pensión ascenderá a $444.158,46. A ese importe se sumará el bono de $70.000 que continúa vigente.

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Pagos de las prestaciones de noviembre de Anses. Foto: ANSES.

Por lo tanto, los ingresos combinados de la pensión, el bono y la Tarjeta Alimentar serán los siguientes:

  • Madres de siete hijos con un hijo que cumple los requisitos: $444.158,46 de haber, $70.000 de bono y $72.250 de Tarjeta Alimentar. El total será de $586.408,46.
  • Madres de siete hijos con dos hijos que cumplen los requisitos: $444.158,46 de haber, $70.000 de bono y $113.299 de Tarjeta Alimentar. El total será de $627.457,46.
  • Madres de siete hijos con tres o más hijos que cumplen los requisitos: $444.158,46 de haber, $70.000 de bono y $149.425 de Tarjeta Alimentar. El total será de $663.583,46.

Los importes contemplan el haber de la PNC, el bono extraordinario y el subsidio alimentario. Sin embargo, las beneficiarias deben tener en cuenta que al total se le debe descontar el aporte correspondiente al Programa Incluir Salud.

Tarjeta alimentariaANSES
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