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ANSES aumenta AUH, SUAF y jubilaciones en julio 2026: cuánto cobrarán con el ajuste del 2,15%

Se viene un incremento para las prestaciones de ANSES en el séptimo mes del año en línea con la inflación de mayo. También se actualizarán los montos de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, mientras que el haber mínimo con bono alcanzará los $481.989,32.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Asignación Universal por Hijo, ANSES. Foto: ANSES.
Asignación Universal por Hijo, ANSES. Foto: ANSES.
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en julio un aumento del 2,15% en las prestaciones sociales, en línea con la inflación registrada en mayo. La actualización alcanzará a la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), jubilaciones, pensiones y otros beneficios sociales.

El incremento se realiza bajo el esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que ajusta los haberes según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec.

La Administración Nacional de la Seguridad Social. Foto: -

AUH: cuáles serán los nuevos montos en julio

Con la actualización del 2,15%, el monto bruto de la Asignación Universal por Hijo pasará a ser de $148.049. Como ocurre habitualmente, ANSES abonará mensualmente el 80% de esa cifra, equivalente a $118.439,20, mientras que el 20% restante, $29.609,80, se retendrá hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por su parte, la AUH por Hijo con Discapacidad ascenderá a $482.062, con un pago mensual efectivo de $385.649,60.

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Además, quienes perciben la AUH continuarán recibiendo la Tarjeta Alimentar, que se deposita automáticamente junto con la prestación principal. Los montos establecidos para julio serán de $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para quienes tienen dos hijos y $149.425 para hogares con tres o más hijos.

Complemento Leche y asignaciones familiares

El Complemento Leche del Plan 1.000 Días también tendrá una actualización durante julio. Este beneficio está destinado a embarazadas y familias con niños de hasta tres años que reciben la AUH y busca fortalecer la alimentación durante la primera infancia.

A partir del próximo mes, el monto será de $55.841 por cada menor alcanzado por el programa.

En cuanto a las asignaciones familiares del SUAF, los valores variarán según el ingreso del grupo familiar. Para el primer rango, la asignación por hijo será de $74.033 y la correspondiente a hijo con discapacidad alcanzará los $241.041.

Los topes vigentes establecen que ningún integrante del grupo familiar puede superar ingresos individuales de $3.034.844, mientras que el ingreso total del hogar no debe exceder los $6.069.688 para mantener el derecho al cobro.

Jubilaciones y calendario de pagos de julio

Los jubilados también recibirán el aumento del 2,15%. De esta manera, el haber mínimo se ubicará en $411.989,32. Sumado al bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes perciban el haber mínimo alcanzará los $481.989,32.

Habrá un aumento del 2,15% para las jubilaciones. Foto: ANSES

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $329.591,45 y ascenderá a $399.591,45 con el bono. En tanto, los beneficiarios de pensiones no contributivas cobrarán un total de $399.430,13.

ANSES confirmó que los pagos comenzarán el 8 de julio para jubilados que perciben la mínima, mientras que quienes cobran haberes superiores iniciarán el cronograma el 23 de julio, de acuerdo con la terminación del DNI.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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