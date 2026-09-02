AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobra cada familia en septiembre 2026 según la cantidad de hijos

La AUH tendrá un aumento del 2,1% en septiembre, por lo que el monto bruto por hijo llegará a $154.029,99. Fotos: ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los valores que cobrarán los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en septiembre de 2026. La oficialización de este incremento se dio luego de la actualización del 2,1% aplicada por movilidad.

El monto bruto de la AUH quedó establecido en $154.029,99 por hijo. Sin embargo, el pago mensual directo corresponde al 80% de la asignación, mientras que el 20% restante queda retenido y puede cobrarse posteriormente con la presentación de la Libreta AUH.

Los titulares recibirán el 80% de la AUH de manera mensual, mientras que el 20% restante quedará retenido para su posterior cobro. Foto: ANSES

De esta manera, los titulares reciben $123.223,99 por hijo en septiembre, mientras que $30.806 aproximadamente quedan retenidos.

A este monto puede sumarse de manera automática la Tarjeta Alimentar, de acuerdo con la cantidad de hijos que integren el grupo familiar y cumplan con las condiciones del programa.

Cuánto se cobra por AUH y Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos

Al sumar el 80% de la AUH con los montos correspondientes a la Tarjeta Alimentar para hijos de hasta 14 años inclusive, el ingreso mensual varía según la cantidad de menores a cargo.

Los valores informados para septiembre quedan de la siguiente manera:

Familias con un hijo: $123.223,99 de AUH más $72.250 de Tarjeta Alimentar. El total es de $195.473,99 .

Familias con dos hijos: $246.447,98 de AUH más $113.299 de Tarjeta Alimentar. El total alcanza los $359.746,98 .

Familias con tres hijos: $369.671,97 de AUH más $149.425 de Tarjeta Alimentar. El total llega a $519.096,97.

La Tarjeta Alimentar se acredita de forma automática y el monto depende de la cantidad de hijos que integren el grupo familiar. Foto: mdssde.gob.ar

Estos montos corresponden al dinero que se percibe directamente en el mes, sin incluir el 20% de la AUH que queda retenido y se cobra posteriormente mediante la presentación de la Libreta.

Complemento Leche del Plan 1000 Días: cuánto suma en septiembre

Las familias que cumplen con los requisitos también pueden acceder al Complemento Leche del Plan 1000 Días. En septiembre, este beneficio representa un adicional de $58.091,83 por cada menor de hasta 3 años inclusive.

El monto se liquida junto con las prestaciones correspondientes cuando el menor se encuentra registrado en los sistemas de la seguridad social.

Una familia con tres hijos puede alcanzar un ingreso de $519.096,97 al sumar la AUH y la Tarjeta Alimentar. Foto: ANSES

Cómo saber si corresponde la Tarjeta Alimentar y los montos extras

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente a quienes cumplen con las condiciones establecidas para acceder al beneficio, por lo que no es necesario realizar una inscripción específica.

El programa alcanza a madres o padres con hijos de hasta 14 años que cobran AUH, a titulares de AUH por Discapacidad sin límite de edad y a quienes reciben la Asignación por Embarazo.

Por su parte, el Complemento Leche se liquida directamente a quienes tienen registrados menores de hasta 3 años que cumplen con los requisitos correspondientes.

Cómo hacer el trámite de la Libreta AUH en Mi ANSES

El 20% retenido de la AUH puede cobrarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta, que permite acreditar el cumplimiento de los controles correspondientes.

El Complemento Leche del Plan 1000 Días suma $58.091,83 por cada menor de hasta 3 años que cumpla con los requisitos. Foto: ANSES.

El trámite se realiza a través de Mi ANSES y requiere seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, desde la página web o la aplicación. Entrar en la sección “Hijos” y seleccionar “Libreta AUH”. Descargar el formulario si todavía no aparecen cargados los controles médicos o educativos. Llevar el documento a la escuela y al centro de salud para completar las firmas y sellos correspondientes. Subir una fotografía del formulario completo desde la misma sección de Mi ANSES.

Una vez presentada la documentación, el organismo puede procesar la información necesaria para determinar el pago del monto retenido.

Cuándo se cobra la AUH en septiembre

Los pagos correspondientes a la AUH y la Tarjeta Alimentar comenzarán a acreditarse desde el martes 8 de septiembre, de acuerdo con la terminación del DNI de cada titular.

La fecha exacta de cobro depende del último número del documento y forma parte del calendario establecido por ANSES para septiembre.