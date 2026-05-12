Tarjeta Alimentar. Foto: NA

La Tarjeta Alimentar, hoy formalmente llamada Prestación Alimentar,arranca mayo con una actualización clave: el Gobierno dispuso un aumento del 38% que impacta en los depósitos mensuales que realiza ANSES para la compra de alimentos. La mejora rige desde los pagos de mayo de 2026 y alcanza a familias con niños y adolescentes, personas gestantes y hogares con discapacidad que cumplan las condiciones del programa.

La actualización quedó oficializada en la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano, publicada en el Boletín Oficial. Allí se detalla que la Prestación Alimentar es un refuerzo no remunerativo, acreditado mensualmente, orientado a sostener el acceso a la canasta básica alimentaria para sectores en situación de vulnerabilidad.

Nuevos montos de la Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en mayo (según hijos)

Con el incremento aplicado desde mayo, los valores quedan segmentados por composición familiar. Estos son los montos mensuales vigentes:

Familias con 1 hijo (y también gestantes desde el 3° mes): $72.250

Familias con 2 hijos: $113.299

Familias con 3 hijos o más: $149.425

Tarjeta Alimentar. Foto: NA.

Como referencia, antes de la suba los montos eran más bajos (por ejemplo, $52.250 para un hijo/embarazo; $81.936 para dos; $108.062 para tres o más), por lo que el salto se nota especialmente en hogares numerosos.

¿Quiénes cobran la Prestación/Tarjeta Alimentar?

El beneficio está dirigido a quienes ya reciben prestaciones compatibles y cumplen requisitos. En términos prácticos, lo perciben:

Titulares de AUH con hijos hasta 17 años inclusive .

Personas gestantes desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) .

Titulares de AUH por hijo con discapacidad (sin tope de edad del hijo, según la normativa del programa).

Madres con 7 hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas (PNC).

Punto clave: no existe inscripción directa. La asignación es automática, mediante cruces de información, y el dinero se deposita en la misma cuenta donde se cobra la prestación principal.

¿Desde cuándo se paga el aumento y cómo se acredita?

La suba corre para los pagos de mayo 2026, dentro del cronograma habitual de ANSES, ordenado por terminación de DNI (en AUH/AUE suele comenzar el 11 de mayo y seguir de manera escalonada).

ANSES jubilaciones Foto: ANSES

Calendario AUH (referencia habitual de cobro, por DNI):

DNI 0: 11/5; DNI 1: 12/5; DNI 2: 13/5; DNI 3: 14/5; DNI 4: 15/5; DNI 5: 18/5; DNI 6: 19/5; DNI 7: 20/5; DNI 8: 21/5; DNI 9: 22/5.

Cómo consultar en Mi ANSES si te depositan la Tarjeta Alimentar

Si querés saber si te corresponde y cuándo se acredita, la forma más rápida es revisar el detalle de liquidación:

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL y Clave. Entrá a “Cobros” / “Mis Asignaciones” (o el apartado de liquidaciones). Buscá el concepto asociado a Prestación/Tarjeta Alimentar dentro del mes.

Además, el sitio oficial del Estado indica que también podés consultar fechas de acreditación desde Mi Argentina.

Qué se puede comprar con la Prestación Alimentar (y qué no)

La Prestación Alimentar permite adquirir todo tipo de alimentos, con una restricción central: no habilita bebidas alcohólicas. Esto ayuda a que el refuerzo se destine efectivamente a consumo básico del hogar.

Por qué se actualizó ahora y qué dice la resolución

En los considerandos oficiales se menciona que la Prestación Alimentar, integrada con AUH, fue relevante en la mejora de indicadores sociales citados por el propio texto normativo: se menciona una baja de pobreza del 38,1% (2° semestre 2024) al 28,2% (2° semestre 2025) y de indigencia del 8,2% al 6,3% en el mismo período. En ese marco, se dispuso el incremento del 38% sobre los valores vigentes.