El Banco Central compró más de USD 1.200 millones en lo que va de octubre y las reservas superan los USD 50.000 millones

Deudas Foto: Diario Hoy

El Banco Central compró USD 42 millones en la jornada del viernes 21 de octubre y superó los USD 1.200 millones en lo que va del décimo mes del 2026.

En tanto, las reservas internacionales brutas se consolidan por encima de los 50.000 millones de dólares.

Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

En lo que va del 2026, el BCRA acumuló compras por USD 15.821 millones. El monto ya supera ampliamente la meta anual de USD 10.000 millones contemplada en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Con el optimismo de los primeros diez meses del año, el Gobierno prevé finalizar el año con adquisiciones próximas a los USD 20.000 millones, con el objetivo de reforzar el poder de intervención ante eventuales presiones sobre el dólar en 2027.

Dólares, plata. Foto: NA.

El avance de las compras del BCRA

En tanto, en septiembre las adquisiciones llegaron a USD 473 millones, el menor nivel mensual de 2026.

En agosto, el Banco Central había comprado USD 768 millones. En julio, USD 2.162 millones, mientras que sumó USD 1.418 millones en junio.

En tanto, compró USD 2.596 millones en mayo, USD 2.769 millones en abril, USD 1.671 millones en marzo, USD 1.557 millones en febrero y USD 1.158 millones en enero.

Cotización del dólar

El dólar mayorista culminó la semana con un nuevo alza en su cotización hasta los $1.529,5, siendo el valor más alto del año.

Sobre el cierre del viernes, el tipo de cambio encadenó su sexta suba consecutiva, en un mercado que operó un volumen superior a los US$ 565 millones.

dólares Foto: NA

En el último día hábil, el dólar aumentó un peso y medio su valor, o el equivalente a 0,1%. En total, el alza de octubre se ubica en 0,8% o $12,5, mientras que en el año esa suba supera el 5% o $74,5.

La brecha con las bandas cambiarias que impuso el Banco Central se sigue ampliando: esta vez, la diferencia fue del 27,1% o de $414,06. Actualmente, el límite superior del techo cambiario está en los $1.943,56.

Respecto al dólar oficial o minorista, finalizó su jornada cotizando a $1.550 para la venta en la pizarra del Banco Nación, sin cambios respecto de su cierre anterior.

dólares Foto: NA

Así, el avance de la semana fue de $15 o el equivalente a un 1%, mientras que las entidades financieras relevadas por el Banco Central promediaron un dólar a $1.549,77 para la venta.

Para el “blue” o informal, la jornada se mantuvo calma y quedó ofrecido a $1.565 con un aumento semanal de 10 pesos ó 0,7%.

Por último, los tipos de cambio financieros también cerraron la semana con alzas cercanas a cinco pesos, en donde el MEP concluyó en $1.556,1 (+0,5%) y el Contado Con Liquidación en $1.647,1 (+0,5%).