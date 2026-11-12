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El FMI reiteró su apoyo al plan económico del Gobierno pero exigió continuar con la acumulación de reservas y fortalecer la economía

Lo aseguró la portavoz del organismo, Julie Kozack. En tanto, no dio fechas para que el directorio del Fondo discuta la tercera revisión del acuerdo con la Argentina y el posterior desembolso por US$900 millones.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Kristalina Georgieva del FMI pidió a Argentina acumular más reservas
Presentó la Agenda Política Global en su conferencia de prensa sobre la Agenda Política Global en Washington. Foto: Noticias Argentinas
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El Fondo Monetario Internacional reiteró su apoyo al plan económico del Gobierno de Javier Milei, pero señaló algunos puntos en los que debe fortalecer el rumbo.

Asimismo, indicó que aún no hay una fecha definida para la reunión del Directorio para la aprobación de la tercera revisión que dispara un desembolso de US$900 millones.

FMI, economía internacional. Foto: NA.
FMI, economía internacional. Foto: NA.

“No se centren demasiado en los movimientos a corto plazo. En vez de ello hay que centrarse en la en la solidez de los principios fundamentales han mejorado mucho”, señaló la vocera del organismo Julie Kozack.

“Las autoridades están comprometidas a preservar su ancla fiscal, a continuar incrementando sus reservas internacionales y perfeccionando el marco de política monetaria”, sostuvo.

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Kristalina Georgieva, directora del FMI.

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Javier Milei con Kristalina Georgieva, directora del FMI. Foto: Presidencia
Javier Milei y la directora del FMI, Kristalina Georgieva. Foto: X @KGeogieva

“En cuanto a los movimientos en el mercado que hemos visto recientemente en Argentina, creemos que estos reflejan una serie de factores. Algunos de ellos son globales que han afectado a economías emergentes en general, otros son regionales, y también algunos puramente domésticos”, indicó Kozack.

Respecto del tema global aseguró que ha habido un “cambio” en la percepción del riesgo entre los inversores, que dejan de invertir en economías más riesgosas y se refugian en activos más seguros.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva
El ministro de Economía de la Nación viajó a Washington en el marco del acuerdo del Gobierno con el FMI. Foto: Cuenta de Twitter de Luis Caputo

En esa línea, destacó “lo valioso y lo importante que es seguir robusteciendo la resiliencia ante el clima de volatilidad” a nivel global. Para el FMI los pasos que dio la Argentina le están permitiendo sortear de mejor modo las oscilaciones que se están produciendo a causa de las guerras en Medio Oriente y Ucrania.

Kozack remarcó que el resultado político en los Estados Unidos no cambiará la relación con la Argentina debido a que la relación es directa con la Reserva Federal y el Tesoro, sin que intervenga la Cámara de Representantes que pasó a manos de los Demócratas.

Vista de una sucursal del Ueno Bank en Paraguay.
Ueno Bank habría recibido 850 millones de dólares en fondos públicos de Paraguay. Foto: REUTERS

Por otro lado, consideró que la caída del Ueno Bank en Paraguay no debiera tener impacto directo en la Argentina.

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Matias Greisert
Matias Greisert

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