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El Banco Central volvió a comprar divisas y las reservas alcanzaron su mayor nivel en casi siete años

El BCRA adquirió este martes unos USD 28 millones. De esta forma, las tenencias superaron los USD 49.600 millones, el número máximo en el gobierno de Javier Milei.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Banco Central de la República Argentina.
Banco Central de la República Argentina. Foto: REUTERS
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El Banco Central sumó su quinta jornada consecutiva de compras de divisas y las reservas internacionales tocaron el nivel más alto en lo que va de la gestión de Javier Milei.

Este martes, el BCRA adquirió unos USD 28 millones, llegando a los los USD 49.600 millones de tenencias brutas, en el pico del gobierno libertario y desde mediados de septiembre de 2019, durante el mandato de Mauricio Macri.

Cabe recordar que el martes de la semana pasada, el BCRA interrumpió una racha de 135 jornadas consecutivas de adquisiciones de divisas. Esta pausa puso fin a una de las tres secuencias de compras más extensas de las últimas dos décadas.

banco Central Foto: Foto generada con IA Canal 26

La entidad ya alcanzó el objetivo de acumulación de reservas establecido para 2026. Durante el primer trimestre, el principal reto consistió en responder a las necesidades de financiamiento del Ministerio de Economía.

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El dólar oficial mayorista continuó con su tendencia alcista a contramano del blue y subió hasta $1.496, apenas $4 por debajo de la barrera psicológica de los $1.500, mientras el gobierno se esfuerza en frenarlo.

En cambio, el dólar informal volvió a bajar y cerró en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.

El dólar cerró en agosto en alza Foto: NA

De esta manera, el blue descendió hasta un nivel que no registraba desde hacía tres semanas, acumuló su cuarta rueda consecutiva en retroceso (y su quinta sin subas) y quedó $25 por debajo del máximo nominal de $1.570.

Así, la brecha entre ambas cotizaciones se redujo al 3,28%, lo que profundizó la convergencia del mercado cambiario tras el avance que había registrado el paralelo durante las últimas semanas de julio.

Esta dinámica estuvo sostenida por una fuerte intervención del sector público para ampliar la oferta de cobertura cambiaria y contener la demanda de dólares.

dólares Foto: NA

En el comienzo de esta semana, tal como sucedió la semana pasada, el oficialismo intervino en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para vender divisas y contener la suba.

Paralelamente, se conoció que la cobertura cambiaria ofrecida por el Tesoro junto con el Banco Central (BCRA) registró un aumento mensual de US$ 5.000 millones en julio, fundamentalmente por los bonos Dólar Linked.

Durante la primera rueda de agosto, operadores mencionaron ventas oficiales del BCRA en el mercado al contado, que se estima correspondieron a operaciones por cuenta y orden del Ministerio de Economía (MECON), lógica similar a la del martes pasado, aunque canalizada esta vez a través de la autoridad monetaria en lugar del Banco Nación.

Banco CentralReservasDólares
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