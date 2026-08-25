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Las reservas del Banco Central quedaron al borde de los USD 51.000 millones y marcaron un nuevo máximo en la era Milei

La entidad sumó su 19 jornadas en fila con resultado positivo en la compra de divisas. Durante agosto, se acumuló 486 millones de dólares.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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El Banco Central de la República Argentina suma su 19 jornadas en fila con resultado positivo en la compra de divisas, luego de adquirir este martes otros 9 millones de dólares.

De esta forma, las reservas internacionales brutas quedaron al borde de los USD 51.000 millones y marcaron un nuevo máximo en la era de Javier Milei.

Con la nueva compra, se ubicaron en USD 50.912 millones, la cifra más alta desde septiembre de 2019. El récord anterior de la gestión actual se había alcanzado el lunes, con 50.776 millones de dólares.

Banco Central. Foto: NA

En lo que va del 2026, la entidad sumó 13.813 millones de dólares. Durante agosto, el ritmo de compras del BCRA disminuyó y acumuló 486 millones de dólares en lo que va del mes.

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Las reservas ya habían superado la barrera de los US$ 50.000 millones en la gestión Milei: la primera fue a comienzos de agosto, cuando alcanzó los US$ 50.059 millones, seguido por el 19 del corriente mes (US$ 50.002 millones) y el pasado viernes (US$ 50.342 millones).

Dólar Foto: NA

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