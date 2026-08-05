Las reservas del Banco Central superaron los 50.000 millones de dólares por primera vez en la gestión Milei

Las reservas del Banco Central superaron los 50.000 millones de dólares.

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvieron a subir y superaron los 50.000 millones de dólares por primera vez desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

Según los últimos datos oficiales, las reservas registraron un incremento diario de US$ 417 millones y cerraron en US$ 50.059 millones. Se trata del nivel más alto alcanzado durante la actual gestión y de una marca que no se veía desde hacía casi siete años.

Para encontrar un registro similar hay que retroceder hasta septiembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando las reservas se ubicaron en torno a los US$ 50.085 millones.

Desde la autoridad monetaria explicaron que la mejora estuvo impulsada, en parte, por la suba en la cotización de algunos activos que integran las reservas. En particular, el oro tuvo un avance cercano al 4% y llegó a cotizar en torno a los US$ 4.308 por onza, lo que contribuyó al incremento del stock total.

Las reservas del Banco Central superaron los 50.000 millones de dólares. Foto: Banco Central

De todos modos, la compra directa de divisas por parte del BCRA se mantuvo acotada. En la última rueda, la entidad adquirió apenas US$ 8 millones en el Mercado Libre de Cambios. Desde el inicio de la denominada “fase 4” del programa monetario, el Banco Central acumuló compras por US$ 13.381 millones en el mercado mayorista.

Las proyecciones oficiales habían estimado una acumulación de entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero, la liquidez del mercado cambiario y la capacidad de la autoridad monetaria para sostener las compras.

El dato llega después de que el BCRA cortara una racha de 135 días consecutivos de adquisición de dólares. En las últimas jornadas, la mayor demanda de divisas por parte del sector energético había limitado el margen de la entidad para seguir sumando reservas al mismo ritmo.

Otro factor que aportó previsibilidad fue la renovación del swap de monedas con China, que mantiene un acuerdo por unos US$ 19.000 millones. A diferencia de convenios anteriores, el nuevo entendimiento extendió el plazo de vencimiento de tres a cinco años, lo que, según el Banco Central, permitirá dar mayor estabilidad a esta herramienta financiera.

El dólar se mantiene con tendencia alcista

Mientras tanto, el dólar continúa mostrando una tendencia al alza durante agosto. En el segmento minorista, la divisa cotizó a $1.515 para la venta, mientras que el promedio informado por el BCRA se ubicó en $1.519,65.

En el mercado mayorista, el tipo de cambio avanzó por tercera rueda consecutiva, aunque todavía se mantiene por debajo de la barrera de los $1.500.

Los analistas advierten que el mercado empieza a anticipar una mayor demanda de cobertura cambiaria para el segundo semestre. Entre los factores que podrían presionar sobre el dólar aparecen el menor ingreso estacional de divisas del agro y una mayor búsqueda de cobertura por parte de empresas e inversores.