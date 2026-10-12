Cumple 42 años, fue un fracaso de taquilla, pero hoy es un clásico del cine romántico protagonizado por Robert De Niro y Meryl Streep

Robert De Niro y Meryl Streep en "Enamorarse", una película romántica que cumple 42 años. Foto: IMDb

Dicen que el amor se puede encontrar en cualquier momento, en cualquier hora y en cualquier lugar. Incluso aquel que te parecía uno más de la sala, de pronto, se convierte en tu pequeña dosis de dopamina diaria. El amor no se puede explicar en palabras y muchas veces es inconveniente, como me dijo alguien hace mucho tiempo. Cada vez que veo películas como esta, protagonizada por Meryl Streep y Robert De Niro, me convenzo más de esa teoría.

“Enamorarse” (Falling in Love en inglés) está por cumplir 42 años y sigue a dos personas que se conocen en Navidad y se sienten atraídas inmediatamente. Lástima que ninguno de los dos está soltero.

Enamorarse, la película con Robert De Niro y Meryl Streep, se estrenó en diciembre de 1984. Foto: IMDb

Se estrenó el 21 de diciembre de 1984 y estuvo dirigida por Ulu Grosbard. Con guion de Michael Cristofer, el filme está basado en otra pieza de 1945 titulada Brief Encounter de David Lean y, en aquella ocasión, protagonizada por Celia Johnson y Trevor Howard.

Amor a primera vista, relación clandestina, culpa y liberación: de qué trata “Enamorarse”, la película que protagonizan Robert De Niro y Meryl Streep

La película transcurre en plena época navideña en una Nueva York de principios de los años 80. Así mientras la ciudad está minada de regalos, villancicos, nieve, muérdagos y galletitas de azúcar y jengibre, Frank Raftis, un arquitecto casado y padre de dos hijos, conoce a la diseñadora Molly Gilmore, también en pareja, en una librería de Manhattan mientras compran los presentes para sus familiares.

En 1984, Robert De Niro venía de interpretar a Jake la Motta en Toro Salvaje y este filme romántico representó un desafío y cambio rotundo para su carrera. Foto: IMDb

Lo que pasará allí será obra del destino, porque ingenuamente confundirán sus bolsas y cada quien se llevará el regalo del otro. Pasarán unos pocos días más para que luego coincidan también durante sus rutinarios viajes en tren y comiencen a charlar más tranquilamente.

Si bien, al principio, intentarán mantener la distancia porque ambos están casados, al poco tiempo, empezarán una relación clandestina que los obligará a decidir si quieren vivir su amor libremente o si por el deber ser (sobre todo por aquellos años) optarán por mantener el status quo y olvidar su relación para siempre.

Robert De Niro y Meryl Streep interpretan a un hombre y a una mujer que se enamoran estando casados de otras personas. Foto: IMDb

Fracaso de taquilla, primero, clásico del cine después

Enamorarse no fue un éxito de taquilla al momento de su estreno. De hecho, contó con un presupuesto aproximado de más de 12 millones de dólares y terminó recaudando cerca de 11 millones. En ese momento, incluso, la pareja de Robert De Niro y Meryl Streep no convenció a los críticos.

Es que, sí, cuesta ver a De Niro en el rol del galán de temporada navideña, porque, es cierto, ha brillado mucho más bajo el rol de rufián, gánster o de sujeto atormentado y misántropo que de hombre enamorado. Sin embargo, a su favor, el papel de Frank se le da muy bien. El actor estadounidense logra transmitir en su interpretación esa punzante confusión que lo divide entre aquello que desea y aquello que se espera de él.

La película "Enamorarse" no convenció a los críticos al momento de su estreno. Foto: IMDb

Al mismo tiempo, la química con Meryl es innegable. Los actores ya habían compartido elenco en un rotundo clásico del cine bélico, The Deer Hunter, de Michael Cimino, en 1978. En ese filme, los intérpretes se vinculaban levemente de manera sentimental, aunque la historia, por supuesto, es mucho más trágica y compleja que su relación afectiva.

¿Dónde se puede ver Enamorarse (Falling in Love) con Robert De Niro y Merly Streep?

Actualmente, en Argentina, la película de Meryl Streep y Robert De Niro está disponible en Apple TV. También se puede alquilar para ver en Prime Video. En tanto, en España, también está disponible en estos servicios de streaming y se suma en el país europeo, la plataforma Rakuten TV.