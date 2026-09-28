Para ver esta primavera: 11 películas románticas que mezclan amor, nostalgia y pasión

Películas románticas para ver en primavera. Foto: IMDb

Mientras que en el hemisferio sur ya se disfrutan los días más cálidos de primavera, en el norte del globo terráqueo la noche llega cada vez más temprano y el frío empieza a asomar poco a poco. Dos estaciones intermedias que cuentan con su propio encanto, encanto que para muchos podría traducirse en las mejores épocas del año para ver cine en su propia casa.

Los cinéfilos amantes de las películas románticas entre los que me incluyo como fan número 1, sobre todo, buscarán aquellas historias que nos atraviesan y que nos dejan pensando en los vínculos que se presentan a lo largo de nuestra vida en más de una ocasión.

Hay que decir que el género romántico tiene diversas aristas: están aquellos filmes con toques más superficiales e irrisorios cercanos a la comedia, y otras cintas con tintes narrativos dramáticos y complejos, quizás mucho más parecidos a la cotidianidad de las relaciones humanas.

Con las plataformas de streaming en auge hoy en día en mucho más fácil sentarse en la comodidad de un espacio personal y comenzar a seleccionar aquellas películas románticas que quieras ver. Algunos de los filmes que leerás a continuación se encuentran on demand para ver en cualquier momento del año, aunque mi recomendación es que las veas tanto en primavera como en otoño y entres en un mood romántico aunque un tanto melancólico por momentos y hasta trágico en otros.

Lost in translation (Perdidos en Tokio)

Se trata de la segunda película de Sofia Coppola, hija del gran Francis Ford Coppola (El Padrino). Estrenada en 2003 con una jovencísima Scarlett Johanson como protagonista, sigue la vida de Charlotte, una chica que vive en Tokio junto a su esposo, un exitoso fotógrafo. En medio de su estadía en el país nipón, la joven conocerá a Bob Harris (Bill Murray), un actor de mediana edad venido a menos que viaja a Japón para filmar el aviso comercial de un whisky.

Un encuentro fortuito entre ambos despertará más preguntas que respuestas. Lo que sí es cierto es que Charlotte y Bob lograrán acompañarse y apaciguar al menos por un momento la aflicción existencial por la que se encuentran atravesando, además, de que, poco a poco, su atracción se volverá innegable.

Vidas pasadas (Past Lives)

La historia de un amor que no puede ser o al menos eso parece. Nora y Hae Sung son amigos de la infancia y se gustan. Sin embargo, tras finalizar los estudios secundarios, ella se muda de Corea del Sur a Estados Unidos y no volverá a saber de él hasta más de 15 años después. Ese reencuentro tan esperado los obligará a tomar decisiones y a enfrentarse a las consecuencias de las mismas.

Películas románticas para ver en primavera Foto: IMDB

Los amantes (Two Lovers)

Protagonizada por Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow, Vinessa Shaw e Isabella Rosellini. El filme dirigido por James Gray sigue al fotógrafo Leonard Kraditor, quien acaba de romper con su pareja y se muda a la casa de sus padres para empezar nuevamente. Algunos días después, comenzará una relación con Sandra, una mujer confiable que intentará entender las complejas crisis por las que atraviesa Leonard.

Sin embargo, no mucho tiempo más tarde, conocerá a Michelle, una vecina que también lo cautivará. Ahora, el protagonista se verá envuelto en una situación que lo pondrá entre la espada y la pared y que, de alguna manera, lo obligará a analizar sus emociones más de lo normal.

17 películas románticas para ver en primavera Foto: IMDb

Cuando Harry conoció a Sally (When Harry Met Sally...)

Dirigida por Rob Reiner, esta película es un clásico del cine y del cine romántico en particular. Tal es así que hasta tuvo adaptaciones teatrales. Protagonizada por Meg Ryan y Billy Crystal, sigue la vida de dos jóvenes de casi 30 que se conocen de manera casual en un viaje. Al principio, no podrán verse las caras, pero con el tiempo comenzarán una amistad que eventualmente se convertirá en un amor que terminará por transformarles la vida a lo largo de los próximos 12 años.

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Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (Eternal Sunshine of the Spotless Mind)

Otro gran clásico del cine romántico. No se trata de una historia de amor típica puesto que suma tintes de distopía y de drama psicológico. Dirigida por Michel Gondry sigue la vida de Joel y Clementine, quienes comienzan una apasionada relación amorosa.

Sin embargo, las posteriores peleas y conflictos, harán que Clementine acuda a una clínica que se dedica a borrar los recuerdos. Así accederá a eliminar cada vivienda con Joel para no tener que sufrir más por él. Enterado de lo ocurrido, el hombre buscará revertir este proceso como sea.

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La vida de Adèle (La Vie D’Adele)

Es la historia de la joven Adèle y su viaje de exploración sexual. Todo comienza cuando conoce a Emma, una estudiante de arte algunos años mayor, en un bar LGBT y forjarán un vínculo tan instantáneo como intenso que cambiará su manera de ver la vida para siempre.

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Cegados por el deseo (Closer)

Tampoco es una historia de amor corriente. Sigue la vida de cuatro personas: Alice, Larry, Dan y Anna y explora temáticas como la traición, pasión, culpa e infidelidad. Está protagonizada por Jude Law, Natalie Portman, Clive Owen y Julia Roberts. La película recibió múltiples nominaciones a los premios Oscar y a los Globos de Oro. Portman y Owen se quedaron con las categorías de “Mejor Actor y Actriz de reparto” de esta última premiación.

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El amante de Lady Chaterlley (Lady Chatterley’s Lover)

Protagonizada por Emma Corrin y Jack O’Connell la película está basada en la novela inglesa homónima escrita por D. H. Lawrence. En plena década del 20, una mujer rompe con las estructuras de su aburrida vida e inicia una intensa relación con el jardinero de su mansión. Una aventura desbordada que a ambos los llevará al límite de sí mismos.

Ámame hasta con las uñas (Fingernails)

También es una película romántica que mezcla elementos de la ciencia ficción. Sigue la vida de Anna y Ryan que creen que son el uno para el otro. No obstante, una nueva tecnología que analiza las uñas de las parejas llegará para demostrarles que quizá no lo sean. Anna comienza a dudar y acepta un trabajo en la empresa que creó tal software para descubrir así si en efecto está con la persona indicada.

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Saga Before

La Saga Before posee tres películas (Before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight). La historia sigue a Jesse y Celine, quienes se conocen a los 20 años en un viaje en tren. Su amor será inmediato pero su vínculo no comenzará sino 10 años después. Una historia sobre el tiempo, la atracción y las decisiones. Protagonizada por Ethan Hawke y Julie Delpy.

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Confesiones a mi suegra (Prime)

Una mujer de 37 años que acaba de divorciarse empieza a salir (enfrentándose a sus propios prejuicios) con un chico de 23. La relación será mágica hasta que descubre que se trata del hijo de su terapeuta y la pareja deberá enfrentarse a numerosos obstáculos para celebrar su amor.