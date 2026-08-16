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Queda en Misiones, filmó una película Robert De Niro y es un destino de oro para visitar este fin de semana largo

Hace 40 años, Robert De Niro y el actor británico, Jeremy Irons, viajaron hasta la Argentina para rodar uno de los dramas históricos más recordados de la historia del cine dirigido por Roland Joffé y con música de Ennio Morricone.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Robert De Niro filmó "La Misión" en Misiones.
Robert De Niro filmó "La Misión" en Misiones. Foto: IMDb
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Misiones es una de las provincias más visitadas a nivel turístico de la Argentina. No es para menos. Cuenta con la presencia de una de las 7 maravillas naturales del mundo: las Cataratas del Iguazú, donde, de hecho, hace exactamente 40 años, Robert De Niro filmó una de sus películas más famosas junto al actor británico, Jeremy Irons.

Los paisajes imponentes, selváticos y recónditos propios de esta región atrajeron al director Roland Joffé a rodar gran parte de las escenas de La Misión entre 1985 y 1986, año en el que finalmente se estrenó. Solo unos meses después de su lanzamiento, fue galardonada con una Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Se trata de un drama histórico, ambientado en el siglo XVIII, en los territorios de las misiones jesuíticas de América del Sur. La película reflexiona sobre las problemáticas de la época y los conflictos entre las fuerzas coloniales, los religiosos y las comunidades originarias.

Cómo es la historia de “La Misión”, la película que Robert De Niro filmó en Misiones

La Misión es, sobre todo, una historia de redención. Y en este punto entra el personaje de Robert De Niro, Rodrigo Mendoza. El actor estadounidense interpreta a un antiguo mercenario y traficante de esclavos que decide sumarse a las misiones jesuíticas lideradas por el padre Gabriel (Jeremy Irons) en Sudamérica después de haber sido una figura despiadada y cruel con las comunidades originarias del lugar.

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La Misión, la película que Robert De Niro filmó en Misiones
La película se estrenó en 1986 y ganó una Palma de Oro en Cannes. Foto: IMDb

Tanto Rodrigo como Gabriel se unen a los guaraníes en una lucha armada y espiritual para defender sus tierras ante las disputas de las Coronas de Portugal y España que buscan quedarse con sus territorios.

En qué lugares se rodó “La Misión” con Robert De Niro

Gran parte de las escenas de La Misión se filmaron en la provincia de Misiones, aunque no en su totalidad. De hecho, el reparto también se trasladó a regiones de Colombia, Brasil y Paraguay para obtener diversas tomas selváticas. En la provincia argentina se escogieron distintos puntos de:

  • Parque Nacional Iguazú
  • El área de Cataratas del Iguazú
  • Isla San Martín, también dentro de las Cataratas. En la escena filmada aquí, se puede ver al padre Gabriel, interpretado por Jeremy Irons, subir una de las cascadas del sitio natural de Misiones.
La Misión, la película que Robert De Niro filmó en Misiones
La película cuenta con música de Ennio Morricone. Foto: IMDb

La filmación en este terreno no fue nada fácil para el elenco, ya que los actores tuvieron que soportar temperaturas extremas y complicaciones por lluvias de larga duración.

Asimismo, la cinta obtuvo críticas positivas en cuanto a su dirección de fotografía. De hecho, ganó un Oscar en esta categoría en 1987. También fue reconocida su banda sonora original compuesta nada menos que por Ennio Morricone.

Cataratas del Iguazú
Cataratas del Iguazú Foto: Parque Nacional Iguazú

Sin embargo, la taquilla no acompañó de la misma manera. Con un presupuesto de 17 millones de dólares, la producción logró recaudar exactamente la misma cifra, es decir que, en este sentido, no generó las ganancias esperadas, aunque con el tiempo se convirtió en un filme de culto y hoy es un clásico del cine.

Visitar las Cataratas del Iguazú un fin de semana largo: qué hacer

Aprovechando el fin de semana largo de este lunes 17 de agosto, visitar las Cataratas del Iguazú puede ser una gran opción y, más para los fanáticos del cine que quieran estar en el mismo territorio que hace 40 años pisó el mismísimo Robert De Niro para filmar La Misión.

Para un recorrido corto por este destino de Misiones, lo recomendable es realizar los tres circuitos principales: en Parque Nacional Iguazú se pueden hacer los circuitos Superior e Inferior y así llegar a la Garganta del Diablo.

Cataratas del Iguazú
Cataratas del Iguazú, una de las siete maravillas naturales del mundo.

Otra experiencia ideal para hacer en un fin de semana es el recorrido por el Sendero Macuco, que consta de 7 kilómetros ida y vuelta. También se puede utilizar el Tren Ecológico de la Selva, que viaja 3.700 metros a baja velocidad y con vagones abiertos para disfrutar de la flora y la fauna autóctona.

Cuánto cuestan las entradas para ingresar al Parque Nacional Iguazú

Actualmente las entradas generales al Parque Nacional Iguazú están en un valor de $60.000. No obstante, para residentes argentinos el precio es de $25.000. En cuanto al horario normal del Parque es de 8 a 18h, aunque el ingreso al área de Cataratas es hasta las 16h.

MisionesRobert De NiroPelículasEscapadasFin de semana largo
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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