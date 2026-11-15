Se estrenó hace 3 años y dura 91 minutos: la película romántica nada convencional sobre la soledad y el miedo a enamorarse

"A veces pienso en desaparecer", una película romántica nada convencional protagonizada por Daisy Ridley. Foto: IMDb

Las historias de amor en pantalla grande siempre son más interesantes cuando se asemejan a la cotidianidad de los vínculos reales. Ver una comedia romántica puede resultar divertido, pero al final no nos deja reflexionando sobre las dinámicas amorosas y lo difícil que puede ser conectar con otros. Por el contrario, A veces pienso en desaparecer (2023), una película dirigida por Rachel Lambert, propone al espectador algo completamente distinto.

Es la historia de Fran (Daisy Ridley), una mujer misteriosa sumamente silenciosa e introvertida que fantasea con su propia muerte a diario. Tiene un trabajo un poco rutinario, pero ella se siente cómoda. Mientras los demás conversan sobre su vida privada y dan detalles de sus actividades sociales, ella prefiere seguir cumpliendo sus funciones. Algo cambia cuando ingresa un nuevo compañero a la oficina.

A diferencia de ella, Robert (Dave Merheje) es extrovertido, divertido y muy honesto. Al notar que el joven se ríe de algunas de sus intervenciones, Fran comienza a interesarse en él. Sin ningún tipo de tapujos, Robert la invita a salir y ese pequeño acercamiento amoroso parece convertirse en un incipiente vínculo afectivo. Sin embargo, la relación se verá trastocada por los propios miedos de Fran a vincularse y salir lastimada.

Daisy Ridley es Fran, una joven tímida y silenciosa que piensa en morir a diario. Foto: IMDb

“A veces pienso en desaparecer”: el antecedente de un cortometraje

Si bien el filme cuenta con el guion original de Kevin Armento, Stefanie Abel Horowitz y Katy Wright-Mead, Rachel Lambert, su directora, aseguró que retomó algunas ideas de un cortometraje llamado Sometimes, I Think About Dying, realizado por Stefanie Abel Horowitz en 2019.

A su vez esta breve cinta está basada en la obra teatral Killers de Kevin Armento. Con el largometraje, el objetivo fue profundizar en el personaje de Fran e indagar en sus sentimientos e intenciones.

La vida de Fran cambia cuando un nuevo compañero de trabajo empieza a interesarse en ella. Foto: IMDb

Soledad, muerte y romance: un cóctel de sensaciones de época convertido en película

A veces pienso en desaparecer estrenada el 19 de enero de 2023 en el Festival de Sundance podría ser un sincero relato de época en cuanto a vínculos afectivos. La soledad, la angustia y el miedo a conectar con otros están muy bien representados en el personaje de Fran. En vez de “experimentar la vida”, la joven prefiere quedarse “intoxicada” en sus propias fantasías y pensamientos.

En este punto, recuerda a la película La Increíble Vida de Walter Mitty, que sigue a un oficinista que imagina una vida extraordinaria muy alejada de su realidad. No obstante, el filme de Rachel Lambert posee un toque más oscuro y lúgubre.

"A veces pienso en desaparecer" se estrenó el 19 de enero en el Festival de Sundance. Foto: IMDb

Es que Fran, no importa en dónde se encuentre, se la pasa pensando en cómo sería la mejor manera de morir. Sin decírnoslo explícitamente, el personaje atraviesa un profundo dolor en el que no se indaga demasiado pero que parece ser el corazón de sus frustraciones.

Por otro lado, la relación que logran construir Ridley y Merheje se enmarca entre la dulzura y la ingenuidad, aunque es lo suficientemente creíble y espontánea para conectar con esta pareja cinematográfica casi al instante.

Dónde se puede ver “A veces pienso en desaparecer”

La cinta protagonizada por Rachel Lambert se puede alquilar en el servicio de streaming de Prime Video y en Apple TV en Argentina. En tanto, en España está disponible en la plataforma Filmin.