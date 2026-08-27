El amor después de los 30: la serie española de 10 episodios que sigue una relación durante una década y te hará emocionar

Por qué ver "Los años nuevos", una serie original de MUBI. Foto: MUBI

“Hablemos de todo menos del tiempo”, dice una canción que descubrí en una serie española que vi hace poco tiempo en MUBI y cuya frase parece clave en esta historia. Lo atractivo para algunos usuarios es que solo tiene 10 episodios y cada uno de ellos se lleva consigo un año completo en la vida de los protagonistas interpretados por Iria del Río y Francesco Carril. Es una serie ideal para ver este fin de semana sobre todo para aquellos que están en “modo reflexión existencial” tanto en lo personal como en el plano amoroso.

Creada por Rodrigo Sorogoyen, se llama Los Años Nuevos y es la historia de Ana y Óscar, dos jóvenes de 30 años que se conocen de manera fortuita durante los festejos de “Nochevieja” del 31 de diciembre de 2015. A partir de ese momento, construyen un vínculo, primero, de amistad, y que con el tiempo se irá transformando en una apasionada historia de amor.

Las decisiones y el paso del tiempo, los puntos claves de Los Años Nuevos”

Algo llamativo en la serie española es la gran precisión que tiene para representar el desgaste y el paso del tiempo en un vínculo amoroso, similar a lo que hace Richard Linklater en la saga Before, protagonizada por Julie Delpy y Ethan Hawke. En Los Años Nuevos, sucede que, al entrar en relación con Oscar, que es médico y tiene una vida más estructurada, Ana comienza a amoldarse a sus tiempos y rutinas.

De una relación basada en la pasión y en la completa idealización por el otro, el vínculo entre Ana y Oscar pasa por varios desafíos, típicos tras algunos años de convivencia. Es imposible no reflexionar, al ver cada uno de los episodios, en el deseo propio y compartido, en las decisiones y en las no decisiones, en los miedos y en las expectativas a las que uno se enfrenta a lo largo de la vida, sobre todo después de los 30.

El rumbo de un joven adulto, en especial, en el caso de Ana también es algo que se analiza en la serie. El personaje se enfrenta a múltiples preguntas que hoy tiene toda una generación: ¿Qué hago conmigo o qué debería hacer? ¿Trabajo de lo que quiero? ¿Me mudo y viajo? ¿Con qué dinero? ¿Así realmente va a ser mi vida? ¿Será siempre esto: la duda y una incertidumbre constante?

Por último, otro elemento a favor de la serie es la música. La banda sonora de Los Años Nuevos cuenta con temas del músico argentino, Gabo Ferro, de la banda española Vetusta Morla, Nacho Vega, Jorge Drexler, Iván Ferreiro, entre otros.

Iria del Río y Francesco del Carril, protagonistas de la serie española. Foto: MUBI

Quiénes actúan en Los Años Nuevos, la serie original de MUBI

La química entre Iria del Río (Ana) y Francesco del Carril (Oscar) es uno de los puntos más atractivos de la serie. Ambos actores logran sumergir al espectador en su vínculo haciéndolos testigos de cada una de sus experiencias, aquellas más divertidas y otras más melancólicas y desafiantes. El elenco de la serie de MUBI se completa con las actuaciones de Ana Talenti, Pablo Gómez Pando, Vladimir Perrin y Beatriz Arjona.

Dónde ver Los Años Nuevos, la serie que reflexiona sobre el amor y el paso del tiempo

Los 10 capítulos de Los Años Nuevos se pueden ver online en MUBI en Argentina. La serie se estrenó en diciembre de 2024 en Movistar+ en España, pero a finales del año pasado, el show quedó disponible en nuestro país en la plataforma de cine y propuestas audiovisuales independientes. Como el final de esta serie -a priori- es conclusivo no está estipulado, por lo menos por ahora, que tenga una segunda temporada.